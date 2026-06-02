Fatih'te masaj salonunda düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kişi masaj salonunda düşerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Molla Gürani Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın 4’üncü katında yaşandı. Ruhsatsız işletilen bir masaj salonuna gelen Ufuk S. (56), salondaki çalışanların iddiasına göre, düşerek kafasını çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, Ufuk S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay, polis ekiplerince şüpheli olarak değerlendirilirken, adamın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri, salondaki incelemelerinin tamamlanmasının ardından masaj salonunu mühürledi. Olayla ilgili yürütülen çalışma sürüyor.
