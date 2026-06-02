Fatih'te masaj salonunda düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te masaj salonunda düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti

02.06.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği belirlenen bir masaj salonuna gelen 56 yaşındaki şahıs, iddiaya göre düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından şahsın ölümü, polis ekiplerince 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, söz konusu işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kişi masaj salonunda düşerek hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİNCE ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Molla Gürani Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın 4’üncü katında yaşandı. Ruhsatsız işletilen bir masaj salonuna gelen Ufuk S. (56), salondaki çalışanların iddiasına göre, düşerek kafasını çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, Ufuk S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan olay, polis ekiplerince şüpheli olarak değerlendirilirken, adamın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

MASAJ SALONU MÜHÜRLENDİ

Öte yandan, polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri, salondaki incelemelerinin tamamlanmasının ardından masaj salonunu mühürledi. Olayla ilgili yürütülen çalışma sürüyor. 

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Zabıta, Fatih, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te masaj salonunda düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
6,2 milyon dolar değerindeki “Duvara Bantlanmış Muz“ çalındı 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı

00:52
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı’nı açacak anlaşmaya varabiliriz
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 01:42:16. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih'te masaj salonunda düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.