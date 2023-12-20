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Rus-Arap İşbirliği Forumu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Rus-Arap İşbirliği Forumu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen 6. Rus-Arap Forumu'nun kapanışında yayımlanan ortak bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı ve İsrail'e Gazze Şeridi ve Filistin'e uyguladığı ablukayı kaldırma çağrısı yapıldı. Bildiride ayrıca İsrail'in Filistin halkına işlediği suçlardan sorumlu tutulması ve uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Rus-Arap İşbirliği Forumu İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı
20.12.2023 - 22:07,
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Rus-Arap İşbirliği Forumu, kapanış bildirisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen 6. Rus-Arap Forumu'nun kapanışında ortak bildiri yayımlandı.

İsrail'e Gazze Şeridi ve Filistin'e uyguladığı ablukayı kaldırma çağrısı yapılan bildiride, Gazze'de hayatın normale dönmesi için gerekli adımların atılması istendi.

İsrail ordusunun sivilleri, hastaneleri, okullar, camileri ve altyapıyı hedef alan saldırılarının kınandığı bildiride, Tel Aviv'e Filistinlileri topraklarından tehcir etme siyasetine son vermesi çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca İsrail'in Filistin halkına işlediği suçlardan sorumlu tutulması, sivillerin can güvenliğinin sağlanması ve insani yardımların sorunsuz ulaştırılması gerektiğinin altı çizildi.

Mümkün olan en kısa sürede uluslararası barış konferansı düzenleme çağrısı yapılan bildiride, bölgesel istikrar ve barışın ancak, İsrail işgalinin son bulması ve Filistin halkının tüm haklarını elde etmesiyle mümkün olacağı vurgulandı.

Bildiride, "Ortadoğu ülkeleri, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın öncü rol oynadığı çok taraflı bir arabuluculuk formülü oluşturulması ve uluslararası diplomatik çabaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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