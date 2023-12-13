Rus asıllı Türk vatandaşına saldırıp uçurumdan atmaya kalkışan şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI
Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ömer Demirkurt'un adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcıya verdiği ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ömer Demirkurt, tutuklandı.
DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Ağustos 2023'te denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirlenen Ömer Demirkurt'un Antalya kent merkezinde 77 bin TL'nin çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.
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