Rus Be-200ÇS uçakları Türkiye\'deki orman yangını görevini 28 sortiyle tamamladı

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele eden iki Be-200ÇS amfibi uçağının görev süresini tamamladığını bildirdi. Büyükelçilik, uçakların 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 28 sorti gerçekleştirdiğini ve 230 ton su bıraktığını açıkladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan Rus Be-200ÇS uçaklarının faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Büyükelçilik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Haziran tarihli talimatı doğrultusunda Türkiye'ye gönderilen iki Be-200ÇS uçağının yangın söndürme nöbetini tamamladığını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli dostlar,

Bugün, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan Rus Be-200ÇS uçaklarından ve yangınlarla mücadelede çoğu zaman havada saatler geçiren mürettebatlarından bahsetmek istiyoruz.

1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında Rus Be-200ÇS uçakları, günde ortalama iki kalkış olmak üzere toplam 28 sorti gerçekleştirdi. Ancak yangın riskinin artmasıyla birlikte imkanları zorlayarak çalışmak gerekiyordu. Nitekim 29 Temmuz'da İzmir ilinde mürettebatın 3 uçuş yaparak 230 ton su bıraktığı ve havada 8 saat geçirdiği gün de bunlardan biriydi.

Amfibi uçakların operasyonlarında, yangın söndürme görevlerini icra etmek ve hava aracını daimi üslerinden uzakta uçuşa hazırlamak üzere eğitim almış deneyimli Rus uçuş ve teknik personeli görev yapmaktadır.

Kalkış emrinin gelmesinden taksi başlangıcına kadar mürettebatın hazırlığı azami 45 dakika sürmektedir. Her uçuşta uzmanlarımıza, yer hizmetleri ve diğer hava araçlarıyla koordinasyonu sağlayan 2 Türk temsilci de eşlik etmektedir.

Yangın söndürme suyunun ikmali, Türkiye'de bol miktarda bulunan göllerden ve körfezlerdeki deniz sahalarından yapılmaktadır. Yakıt doluluğu ve kalan yakıt miktarına bağlı olarak Be-200ÇS, hareketli ikmal esnasında 15-20 saniye içinde 9-10 ton su alabilmektedir. Azami kapasite ise 12 tondur. Ayrıca su tanklarına yangın söndürme verimini artıran köpük yapıcı madde ilave edilmektedir.

Be-200ÇS ekibi görev uçuşları sırasında, su alımı esnasında büyük dalgalara yol açan sert rüzgarlar, yoğun duman kaynaklı görüş kısıtlılığı, türbülans ve yangın merkezlerindeki aşırı yüksek sıcaklıklar gibi çeşitli zorluklarla aralıksız mücadele etmektedir.

Bu koşullar altında uçuş ekibinden, uçuşun başından sonuna kadar karar alma süreçlerinde soğukkanlılık, ustalık ve havacılık tekniğini kurallara uygun şekilde kullanma becerisi beklenmektedir.

Tüm güçlüklere rağmen kurtarma ekiplerimiz yüksek bir profesyonellik ve etkinlik sergileyerek İstanbul, İzmir, Balıkesir, Dalaman ve Muğla illerindeki orman yangınlarıyla mücadelede Türk dostlarımızın yardımına defalarca yetişmiştir ve bunu da sürdürecektir.

Türkiye'nin talebine karşılık olarak ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Haziran tarihli talimatı doğrultusunda Be-200ÇS uçaklarının Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme nöbetini sürdürdüğünü hatırlatırız."