Rus Be-200ÇS uçakları Türkiye'deki orman yangını görevini 28 sortiyle tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rus Be-200ÇS uçakları Türkiye'deki orman yangını görevini 28 sortiyle tamamladı

Rus Be-200ÇS uçakları Türkiye\'deki orman yangını görevini 28 sortiyle tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele eden iki Be-200ÇS amfibi uçağının görevini tamamladığını duyurdu. Uçakların 1 Temmuz-15 Ağustos arasında 28 sorti yaparak 230 ton su bıraktığı, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Dalaman ve Muğla'daki yangınlara müdahale ettiği bildirildi.

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele eden iki Be-200ÇS amfibi uçağının görev süresini tamamladığını bildirdi. Büyükelçilik, uçakların 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 28 sorti gerçekleştirdiğini ve 230 ton su bıraktığını açıkladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan Rus Be-200ÇS uçaklarının faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Büyükelçilik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Haziran tarihli talimatı doğrultusunda Türkiye'ye gönderilen iki Be-200ÇS uçağının yangın söndürme nöbetini tamamladığını duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli dostlar,

Bugün, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan Rus Be-200ÇS uçaklarından ve yangınlarla mücadelede çoğu zaman havada saatler geçiren mürettebatlarından bahsetmek istiyoruz.

1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında Rus Be-200ÇS uçakları, günde ortalama iki kalkış olmak üzere toplam 28 sorti gerçekleştirdi. Ancak yangın riskinin artmasıyla birlikte imkanları zorlayarak çalışmak gerekiyordu. Nitekim 29 Temmuz'da İzmir ilinde mürettebatın 3 uçuş yaparak 230 ton su bıraktığı ve havada 8 saat geçirdiği gün de bunlardan biriydi.

Amfibi uçakların operasyonlarında, yangın söndürme görevlerini icra etmek ve hava aracını daimi üslerinden uzakta uçuşa hazırlamak üzere eğitim almış deneyimli Rus uçuş ve teknik personeli görev yapmaktadır.

Kalkış emrinin gelmesinden taksi başlangıcına kadar mürettebatın hazırlığı azami 45 dakika sürmektedir. Her uçuşta uzmanlarımıza, yer hizmetleri ve diğer hava araçlarıyla koordinasyonu sağlayan 2 Türk temsilci de eşlik etmektedir.

Yangın söndürme suyunun ikmali, Türkiye'de bol miktarda bulunan göllerden ve körfezlerdeki deniz sahalarından yapılmaktadır. Yakıt doluluğu ve kalan yakıt miktarına bağlı olarak Be-200ÇS, hareketli ikmal esnasında 15-20 saniye içinde 9-10 ton su alabilmektedir. Azami kapasite ise 12 tondur. Ayrıca su tanklarına yangın söndürme verimini artıran köpük yapıcı madde ilave edilmektedir.

Be-200ÇS ekibi görev uçuşları sırasında, su alımı esnasında büyük dalgalara yol açan sert rüzgarlar, yoğun duman kaynaklı görüş kısıtlılığı, türbülans ve yangın merkezlerindeki aşırı yüksek sıcaklıklar gibi çeşitli zorluklarla aralıksız mücadele etmektedir.

Bu koşullar altında uçuş ekibinden, uçuşun başından sonuna kadar karar alma süreçlerinde soğukkanlılık, ustalık ve havacılık tekniğini kurallara uygun şekilde kullanma becerisi beklenmektedir.

Tüm güçlüklere rağmen kurtarma ekiplerimiz yüksek bir profesyonellik ve etkinlik sergileyerek İstanbul, İzmir, Balıkesir, Dalaman ve Muğla illerindeki orman yangınlarıyla mücadelede Türk dostlarımızın yardımına defalarca yetişmiştir ve bunu da sürdürecektir.

Türkiye'nin talebine karşılık olarak ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Haziran tarihli talimatı doğrultusunda Be-200ÇS uçaklarının Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme nöbetini sürdürdüğünü hatırlatırız."

Kaynak: ANKA

Orman Yangınları, Orman Yangını, Doğal Afetler, Dış Politika, Balıkesir, İstanbul, Dalaman, Ağustos, Türkiye, Güncel, Ankara, Muğla, İzmir, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Be-200ÇS uçakları Türkiye'deki orman yangını görevini 28 sortiyle tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

23:40
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 01:33:22. #7.13#
SON DAKİKA: Rus Be-200ÇS uçakları Türkiye'deki orman yangını görevini 28 sortiyle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement