Rus Büyükelçi Verşinin, İran'da yüzden fazla çocuk ve öğretmenin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Rus Büyükelçi Verşinin, İran'da yüzden fazla çocuk ve öğretmenin öldüğünü açıkladı

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Rus Büyükelçi Verşinin, İran\'da yüzden fazla çocuk ve öğretmenin öldüğünü açıkladı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Rus Evi'ndeki belgesel film festivalinde İran'da yüzden fazla masum çocuk, öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini ifade etti. Verşinin, yaşananları Lübnan ve Gazze'de hâlâ süren trajedilere benzetti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, "Tıpkı Lübnan'da ve Gazze'de vuku bulan ve bugün hala devam eden trajediler gibi İran'da da bir facia yaşandı. İran'da onlarca, hatta yüzden fazla masum çocuk, öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti." dedi.

Verşinin, Rus Evi'nde düzenlenen "RT.Doc: Kahramanlarımızın Zamanı" Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin Ankara ayağında konuştu.

Rus Büyükelçi, Rus ordusunun kontrolündeki Luhansk bölgesinde Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Starobelsk Meslek Koleji öğrencilerinin "siyasi tercihleri yüzünden" öldürüldüğünü söyledi.

İran'a yönelik saldırılara da değinen Verşinin, "Tıpkı Lübnan'da ve Gazze'de vuku bulan ve bugün hala devam eden trajediler gibi İran'da da bir facia yaşandı. İran'da onlarca, hatta yüzden fazla masum çocuk, öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti." dedi.

Verşinin, bu olayların "son derece pervasız ve şiddet dolu terör eylemlerinin tezahürü" olduğunu söyledi.

Enformasyon alanında da "savaş yürütüldüğünü" söyleyen Verşinin, "Batı başkentlerinde sözde ifade özgürlüğü ve demokrasi havarisi kesilenlerin, dayatmak istedikleri tek tip bakış açısının dışındaki farklı sesleri nasıl susturmaya çalıştıklarına şahit oluyoruz." diye konuştu.

Verşinin, insanların farklı kaynaklardan nesnel bilgilere ulaştıklarında olup biteni kendi başlarına değerlendirebileceklerine inandıklarını aktararak "Bu münasebetle Türk dostlarımıza da müteşekkiriz, zira böylesi bir münazara zeminine imkan tanıyorlar ve insanların hadiseleri kendi muhakemeleriyle değerlendirip hakikatin ne olduğunu kendi gözleriyle görebileceklerine inanıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Biz kimseye hazır hükümler sunmuyoruz, bugün gerek Avrupa'da gerekse Orta Doğu'da vuku bulan hadiseler karşısında sadece ve sadece nesnel, dürüst ve sağduyulu bir değerlendirme yapılmasını rica ediyoruz." diyen Verşinin, Ukrayna'ya da eleştiriler yöneltti.

Diğer yandan Verşinin, mesleğine ve bu mesleğin ilkelerine sadık nice dürüst ve kıymetli gazetecinin, hakikati ulaştırabilmek için canlarını ve sağlıklarını feda ettiğine de değindi.

Etkinlik kapsamında Rusça ve Türkçe şarkılar da seslendirildi.

Kaynak: AA
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