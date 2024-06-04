Rusya, Afganistan ile İran'da toplantı düzenleyecek - Son Dakika
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Rusya, Afganistan ile İran'da toplantı düzenleyecek

Rusya, Afganistan ile İran\'da toplantı düzenleyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'la ilgili Moskova formatı temas grubunun 8 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'da toplantı düzenleyeceğini bildirdi. Kabulov, Afganistan ile ikili ticaret hacminin artmasını umduklarını, uluslararası terör ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele alanında işbirliğinin genişletilmesinden yana olduklarını dile getirdi. Taliban'ın Rusya'da tanınması durumda Afganistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyelik adaylığını destekleyeceklerini ve Taliban geçici hükümetinin Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı başkanlığındaki heyetin Rusya'da 5-8 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacağını söyledi.

04.06.2024 16:04
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'la ilgili Moskova formatı temas grubunun 8 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'da toplantı düzenleyeceğini bildirdi.

Kabulov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Afganistan arasındaki ilişkilere değinen Kabulov, Afganistan ile ikili ticaret hacminin artmasını umduklarını, uluslararası terör ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele alanında işbirliğinin genişletilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Kabulov, Taliban'ın Rusya'da tanınması durumda Afganistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyelik adaylığını destekleyeceklerini ve Taliban geçici hükümetinin Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı başkanlığındaki heyetin Rusya'da 5-8 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılacağını söyledi.

BM'nin 30 Haziran-1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Afganistan konulu 3. toplantısını Afganistan temsilcileriyle ele aldıklarını aktaran Kabulov, "Bu toplantıya kadar Moskova formatı temas grubu olarak cumartesi (8 Haziran'da) Tahran'da bir araya geleceğiz. Bu grupta Rusya'dan başka İran, Çin ve Pakistan yer alıyor. Müzakerelerde, Doha'daki toplantının hazırlıklarıyla ilgili konular ele alınacak." ifadelerini kullandı.

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Kabulov, dün Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ın ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Afganistan ile İran'da toplantı düzenleyecek - Son Dakika

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