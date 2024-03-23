Rusya'daki saldırıya katılan teröristler Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı

Dünyanın En Uzun Rüzgar Türbini Kanatları Çin'de Üretildi

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur şehrinde, dünyanın en uzun kara rüzgar türbini kanatlarının ilk seti başarıyla üretildi. Kanatlar, rüzgar enerjisi üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak şekilde büyük megavat rüzgar türbini ünitelerine monte edilecek. Yeni kanatlar, güvenilirlik ve mukavemet açısından üretim malzemelerinin sınırlarını zorlayan ve modern üretim teknolojisinde yenilikçiliği teşvik eden mükemmel bir sağlamlık ve dayanıklılık sergiliyor.