Rusya\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin Devlet Sembolleri adlı eser tanıtıldı

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Rusya'da, " Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Sembolleri" adlı eser Rus aydınlarına tanıtıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına adanan "Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Sembolleri" adlı Rusça basılı eserin tanıtımı yapıldı. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Üçgül, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Dr. Hacı Murat Terzi ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gürsel Sabri'nin hazırladığı eser ile ilgili sunuma Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker, Rus akademisyenler, edebiyatçılar, yazarlar, şairler ve Türkoloji öğrencileri katıldı.

Türk bayrakları, armaları, İstiklal Marşı ve şairi Mehmet Akif Ersoy'un konu alındığı kitapta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da tanıtım gerçekleştirildi.

Üçgül yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlama projelerine Türkiye dışında da katkı sağlamak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu eserin ortaya çıkmasındaki en önemli etken İstiklal Marşı'nın Rusçaya çevrilmesiydi." dedi.

İstiklal Marşı'nın Rusçasının basımından yola çıkarak söz konusu eserin içeriğinin genişlediğini anlatan Üçgül, eserin oluşmasında pek çok Rus uzmanın da katkı sağladığını ifade etti.

Terzi ise bu çalışmanın yapılması esnasında büyük heyecan duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında böyle bir projeyi gerçekleştirmenin kendileri için onur verici olduğunu dile getirdi. Terzi, "Sembollerin anlamları ve kültürel etkilerinin etkisini düşünürken gördük ki, bu projenin herhangi bir kavrama ve kurama ihtiyacı yok. İstiklal Marşı kendi başına bir kavram ve kuram." diye konuştu.

Kitabı herkesin okuyabileceği ve anlaşılabilir şekilde hazırladıklarını aktaran Terzi, "Bu eserin Türkiye-Rusya arasındaki kültürel ilişkinin artmasına katkı sağlayacağını umuyorum. Bu eser, eminim ki Türkiye'yi daha yakından tanımak isteyen uzmanlara da yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Moskova YEE Koordinatörü Ülker de "Bu ve benzer çalışmaların, Türkiye'nin doğru kaynaklardan anlatılmasına; Türk-Rus ilişkilerinin daha da güçlenmesine ve iki ülke arasındaki dostluğun daha da artmasına katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır." dedi.

Program İstiklal Marşı ve Rus marşının okunmasıyla sona erdi.