Rusya'dan Kuzey Kore'ye Teşekkür

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Ukrayna ordusunun 2024'te girdiği Kursk bölgesinde "Neonazilere karşı savaşta verdikleri destek" için teşekkür etti.

Tass haber ajansına göre, Duma'dan yapılan açıklamada, Volodin'in, Kuzey Kore Parlamentosu'nun daveti üzerine başkent Pyongyang'a resmi ziyarette bulunduğu bildirildi.

Ziyaret kapsamında Kim ile görüşen Volodin'in, Kursk bölgesinde "Neonazilere karşı savaşta" Kuzey Kore'nin verdiği destek için Kim'e teşekkür ettiği belirtildi.

Volodin'in ayrıca Kore yarımadasının 1945'te Japonya'nın işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünün kutlandığı "Kurtuluş Günü" münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Kim'e tebrik mesajı ilettiği aktarıldı.

Putin ve Kim, 12 Ağustos'ta telefonda ikili ilişkileri ele almış, Rusya ile Kuzey Kore arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması doğrultusunda tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine bağlı kaldıklarını teyit etmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), nisanda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını kaydetmişti.