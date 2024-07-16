Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Uluslararası Yasal Düzenin Sınavdan Geçtiğini Belirtti - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Uluslararası Yasal Düzenin Sınavdan Geçtiğini Belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada uluslararası yasal düzenin, istikrarın ve Birleşmiş Milletler sisteminin sınavdan geçtiğini ifade etti. Lavrov, ABD'yi hedef alarak ABD'nin müttefiklerinden sorgusuz itaat beklediğini ve Avro-Atlantik güvenlik sisteminin ABD'nin hakimiyetini sürdüreceğini söyledi. Lavrov ayrıca, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin bağımsız politikalarını tehdit olarak gören Batı'nın küresel sistemi dağıttığını ve ABD'nin ticari ve ekonomik savaş politikalarının Avrupa'yı vurduğunu vurguladı. Bazı BM üyeleri ise Rusya'nın öncülüğünde yapılan toplantıya tepki gösterdi ve Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

16.07.2024 18:31
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NEW Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Uluslararası yasal düzen, istikrar ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi sınavdan geçiyor." açıklamasında bulundu.

Lavrov'un başkanlığında BM Güvenlik Konseyi'nde çok taraflı işbirliğinin önemi ele alındı.

Konuşmasında yoğun şekilde ABD'yi hedef alan Lavrov, ABD'nin "istisna" olduğunu birçok açıklamasında dile getirdiğini belirtti.

ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerinde de bu tutumu sergilediğini anlatan Lavrov, "ABD müttefiklerinden, ulusal çıkarlarına aykırı bile olsa sorgusuz itaat bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerika'nın kuralları BM Şartı'nın kurallarından daha önemli." ifadelerini kullanan Lavrov, Avro-Atlantik güvenlik sisteminin de ABD'nin hakimiyetini sürdürecek şekilde düzenlendiğini kaydetti.

Lavrov, "Uluslararası yasal düzen, istikrar ve BM sistemi sınavdan geçiyor." diyerek, giderek artan sorunları çözmek için bunun temellerine inmek ve birlikte hareket etmek gerektiğini dile getirdi.

Rusya, Çin ve diğer ülkelerin bağımsız politikalarını hegemonyasına tehdit olarak gören Batı'nın kendi modeline göre inşa ettiği küresel sistemi agresif şekilde dağıttığını söyleyen Lavrov, " Washington, bu sistemi patlatmak için her şeyi yapıyor." dedi.

Lavrov, ABD'nin Batı'ya "silah zoruyla" ticari ve ekonomik savaş yaptırdığını savunarak, bu politikaların Avrupa'yı vurduğunu ve dünya ekonomisini böldüğünü vurguladı.

Bazı BM üyelerinden Rusya'ya tepki

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığında Lavrov'un katılımıyla çok taraflı işbirliği ve çok taraflı dünya düzeni hakkında toplantı düzenlemesine bazı BM üyeleri tepki gösterdi.

Toplantı öncesinde yaklaşık 50 BM üyesi ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri adına açıklama yapan Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın öncülüğünde çok taraflı işbirliğinin görüşülmesinin iki yüzlülük göstergesi olduğunu ifade etti.

Kyslytsya, "Bugünün toplantısı, Rusya'nın BM Şartı'nı ihlali ve BM Güvenlik Konseyi'ni istismarından uluslararası toplumun dikkatini dağıtmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığını kınadıklarını aktaran Kyslytsya, aynı zamanda Kuzey Kore, İran ve Belarus gibi ülkelerin Rusya'ya verdiği desteği eleştirdi.

Kyslytsya, "Rusya'nın yasa dışı faaliyetlerinin ve açık şekilde yürüttüğü iki yüzlülüğün çok taraflı sistemi ve uluslararası işbirliğini baltaladığını" kaydetti.

BM'deki AB üyeleri adına açıklama yapan AB'nin BM Daimi Temsilcisi Stavros Lambrinidis de "Barış ve güvenliği muhafaza etmekle yükümlü olan BM Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yürüten üye, Ukrayna'da sivillere ve sivil altyapılara yönelik saldırılarını sürdürüyor." diye konuştu.

Lambrinidis, Rusya'nın uluslararası hukuk ve BM Şartı'nı ihlal ettiğini, küresel güvenlik ile istikrarı da tehdit ettiğini kaydetti.

Rusya'ya uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Lambrinidis, "Rusya'nın büyük ihlallerine rağmen, eğer savunmaya devam edersek, çok taraflılık hala ümit vadediyor." dedi.

Lambrinidis, tüm üye ülkelerin çok taraflılığı birlikte savunması gerektiğini, ancak bu şekilde Ukrayna, Gazze, Sudan, Haiti ve Myanmar gibi yerlerdeki küresel krizleri çözebileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Uluslararası Yasal Düzenin Sınavdan Geçtiğini Belirtti - Son Dakika

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