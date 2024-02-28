Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze planı başarısızlığa mahkum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaş sonrası planının temelinde bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması ve Filistin meselesinin çözümüne yönelik koşulların yaratılmasının "zor" olacağını belirterek, "Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına aykırı olan inisiyatifler başarısızlığa mahkum." dedi.
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.
AA muhabirinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Bu teklifin temelinde bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması ve Filistin meselesinin çözümüne yönelik koşulların yaratılması zor olacak. Filistin devletinin kurulmasını öngören BMGK kararlarına aykırı olan inisiyatifler ve uluslararası yasal çerçeveyi aşmaya yönelik tüm girişimler başarısızlığa mahkum." değerlendirmesinde bulundu.
Zaharova, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması gerektiği ve bunu Rusya dahil birçok ülkenin savunduğunu belirterek, "Bu, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı çözüm sürecinin başlatılması için öncelikli ve zorunlu adım. Bu hedef doğrultusunda BMGK'de benzer düşünceye sahip olanlarla çabalıyoruz. Maalesef, tüm bu girişimler ABD tarafından engelleniyor. ABD kendi kendini izole ediyor. Onlar (Amerikalılar), birçok ülkeyi izole etmeye çalıştı, ancak tek başına kaldı." diye konuştu.
"Gazze ve Batı Şeria'da siyasi ve coğrafi birliğin sağlanması" gerektiğini belirten Zaharova, bu hedef doğrultusunda Filistin temsilcilerinin başkent Moskova'da yarın toplanacağını söyledi.
Zaharova, "Birlik sağlanmadan çatışma bölgesindeki durumun 7 Ekim 2023 tarihine dönme riski var. Bu, kaçınılmaz olarak yeni bir şiddet dalgasına, insan kaybına yol açacak ve bütün Orta Doğu bölgesini istikrarsızlaştırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
"Ermenistan, KGAÖ üyesi kalmaya devam ediyor"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki (KGAÖ) üyeliğini dondurdukları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Ermeni yönetimin, KGAÖ'nün Erivan ile 2021-2022'de bölgede yaşanan olaylar esnasında yükümlülüklerini yerine getirmediği konusunda sitem etmesini kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.
Ermenistan tarafının talebi üzerine Eylül 2022'de bölgeye KGAÖ misyonunun gönderildiğini ve Ermenistan'da izleme misyonunun konuşlanması konusunda karar alındığını anımsatan Zaharova, söz konusu kararın Ermenistan yönetimince reddedildiğine dikkati çekti.
Sözcü Zaharova, Erivan'ın bunun yerine Avrupa Birliği'nden (AB) gözlemcileri davet etmeyi tercih ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Ermenistan, statüden doğan hak ve yükümlülüklerle KGAÖ'de üye kalmaya devam ediyor. Bundan yola çıkıyoruz. Bunun yanı sıra, Erivan'ın örgütteki etkinliklere katılma oranının düştüğünü de gözlemliyoruz. Bu, dost olan Ermeni halkının çıkarlarına ve ülkenin güvenliğinin sağlanması ile ilgili hedeflerine uygun değil. Erivan'ın, kaygıları kamusal alanda kaotik bir şekilde açıklama yoluyla değil, sakin ve güvenilir diyalog aracılığıyla istişare edilip çözülmesi gerektiği anlayışına varacağını umuyoruz."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, "Bu risk değil, doğrudan gerginlik. Her bir silah sevkiyatı ve maddi destek, gerginliğe yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze planı başarısızlığa mahkum - Son Dakika
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?