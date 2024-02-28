Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze planı başarısızlığa mahkum

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaş sonrası planının temelinde bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması ve Filistin meselesinin çözümüne yönelik koşulların yaratılmasının "zor" olacağını belirterek, "Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına aykırı olan inisiyatifler başarısızlığa mahkum." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

AA muhabirinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Bu teklifin temelinde bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması ve Filistin meselesinin çözümüne yönelik koşulların yaratılması zor olacak. Filistin devletinin kurulmasını öngören BMGK kararlarına aykırı olan inisiyatifler ve uluslararası yasal çerçeveyi aşmaya yönelik tüm girişimler başarısızlığa mahkum." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması gerektiği ve bunu Rusya dahil birçok ülkenin savunduğunu belirterek, "Bu, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı çözüm sürecinin başlatılması için öncelikli ve zorunlu adım. Bu hedef doğrultusunda BMGK'de benzer düşünceye sahip olanlarla çabalıyoruz. Maalesef, tüm bu girişimler ABD tarafından engelleniyor. ABD kendi kendini izole ediyor. Onlar (Amerikalılar), birçok ülkeyi izole etmeye çalıştı, ancak tek başına kaldı." diye konuştu.

"Gazze ve Batı Şeria'da siyasi ve coğrafi birliğin sağlanması" gerektiğini belirten Zaharova, bu hedef doğrultusunda Filistin temsilcilerinin başkent Moskova'da yarın toplanacağını söyledi.

Zaharova, "Birlik sağlanmadan çatışma bölgesindeki durumun 7 Ekim 2023 tarihine dönme riski var. Bu, kaçınılmaz olarak yeni bir şiddet dalgasına, insan kaybına yol açacak ve bütün Orta Doğu bölgesini istikrarsızlaştırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan, KGAÖ üyesi kalmaya devam ediyor"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki (KGAÖ) üyeliğini dondurdukları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Ermeni yönetimin, KGAÖ'nün Erivan ile 2021-2022'de bölgede yaşanan olaylar esnasında yükümlülüklerini yerine getirmediği konusunda sitem etmesini kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Ermenistan tarafının talebi üzerine Eylül 2022'de bölgeye KGAÖ misyonunun gönderildiğini ve Ermenistan'da izleme misyonunun konuşlanması konusunda karar alındığını anımsatan Zaharova, söz konusu kararın Ermenistan yönetimince reddedildiğine dikkati çekti.

Sözcü Zaharova, Erivan'ın bunun yerine Avrupa Birliği'nden (AB) gözlemcileri davet etmeyi tercih ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan, statüden doğan hak ve yükümlülüklerle KGAÖ'de üye kalmaya devam ediyor. Bundan yola çıkıyoruz. Bunun yanı sıra, Erivan'ın örgütteki etkinliklere katılma oranının düştüğünü de gözlemliyoruz. Bu, dost olan Ermeni halkının çıkarlarına ve ülkenin güvenliğinin sağlanması ile ilgili hedeflerine uygun değil. Erivan'ın, kaygıları kamusal alanda kaotik bir şekilde açıklama yoluyla değil, sakin ve güvenilir diyalog aracılığıyla istişare edilip çözülmesi gerektiği anlayışına varacağını umuyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Zaharova, "Bu risk değil, doğrudan gerginlik. Her bir silah sevkiyatı ve maddi destek, gerginliğe yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.