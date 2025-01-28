Rusya, Esad Sonrası Suriye'ye Resmi Heyet Gönderdi - Son Dakika
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Rusya, Esad Sonrası Suriye'ye Resmi Heyet Gönderdi

Rusya, Esad Sonrası Suriye\'ye Resmi Heyet Gönderdi

Rusya, Esad sonrası dönemde Suriye'ye resmi bir heyet göndererek askeri üslerini korumayı hedefliyor.

28.01.2025 19:43
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Suriye ile Esad döneminde stratejik bir müttefiklik ilişkisi içinde olan Rusya, Esad sonrası dönemde ilk kez Şam'a resmi bir heyet gönderdi. Moskova'nın öncelikli amacı Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerini korumak.Beşar Esad yönetimindeki Suriye ile stratejik bir ilişkisi olan Rusya, Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez bu ülkeye resmi bir heyet gönderdi.

Rus haber ajansları Ria Novosti ile Tass'ın aktardığına göre, salı günü Şam'a ulaşan delegasyonda, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Görevlisi Aleksander Lavrentyev de yer alıyor.

Esad'ın Aralık ayında ülkesini terk edip Moskova'ya kaçmasından önce bu ülke ile ittifak halinde olan Rusya, 2015 yılında Suriye'de iç savaşa müdahale etmiş ve Esad rejimine, isyancılara ve çeşitli terör örgütlerine karşı destek vermişti.

Moskova askeri üslerini korumak istiyor

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Suriye'de yönetimi ele geçirmesinin ardından Moskova'nın önceliğinini bu ülkedeki askeri üslerini korumak olduğu bildiriliyor. Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Tartus kentinde yer alan deniz üssü ile, yine Akdeniz kıyısına yakın bir bölgede, Tartus'un yaklaşık 60 kilometre kuzeyinde, Lazkiye kenti yakınlarındaki Hmeymim Hava Üssü, Moskova'nın eski Sovyetler Birliği toprakları dışında sahip olduğu yegane üsler olma özelliğine sahip.

Tartus Deniz Üssü, Rus Donanması için gemilerin onarımı ve lojistik açısından büyük bir önem taşırken, Rusya'nın Akdeniz'deki varlığının da güvencesi oluyor. Hmeymim Hava Üssü ise, Moskova'nın özellikle Afrika kıtasındaki operasyonlarında önemli bir rol oynuyor. Moskova ile Şam arasında, 2017 yılında Tartus Deniz Üssü ile Hmeymim Hava Üssü'nün 49 yıllığına Rusya'ya bedelsiz kiralanması konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Rusya tarafından resmen terör örgütü olarak tanınan HTŞ'nin lideri ve Suriye'nin fiili devlet başkanı Ahmed eş- Şara,Aralık ayında televizyon kanalı El Arabiya'ya verdiği röportajda, "Rusya ile Suriye arasında derin stratejik ilişkiler" olduğunu dile getirmiş, "Suriye'nin sahip olduğu silahların tümünün Rusya'dan geldiğini, enerji tesislerinin de Rus uzmanlar tarafından işletildiğini" vurgulamış ve bu sebeplerden dolayı Rusya'nın Suriye'yi "bazılarının istediği gibi" terk etmesinden yana olmadıklarını belirtmişti.

Putin: Esad'ın düşüşü yenilgi değil

Rusya Devlet Başkanı Putin de, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, Suriye'de Esad'ın iktidardan düşüşünün Rusya adına bir yenilgi olmadığını ve Moskova'nın, Suriye'de "terör bölgeleri" oluşmaması hedefine ulaştığını ve bunu sağladığını ifade etmişti.

HTŞ militanları, Aralık ayı başında gerçekleştirdikleri operasyon ile başkent Şam'a girmiş ve Beşar Esad'ı iktidardan düşürmüştü. Böylece, 1971 yılında Suriye'de yönetimi ele geçiren, Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'tan bugüne aralıksız devam eden 53 yıllık Esad dönemi de sona ermişti.

AFP,Reuters/ ET,TY

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Rusya, Esad Sonrası Suriye'ye Resmi Heyet Gönderdi - Son Dakika

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