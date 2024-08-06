Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Batı, Ukrayna meselesini çözmeyi engelliyor

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Batı'nın Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin süreci engellediğini belirterek, "Batılılar, Rusya'yı uzun bir müzakere sürecine sürükleyebileceklerini ve Moskova'nın savaş alanında zayıflamasına yönelik senaryoyu uygulayabileceklerini düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar." dedi.

Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Bakü'deki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakü'deki teması sırasında görüştüğü konular hakkında bilgi veren Şoygu, "görüşmelerde Güney Kafkasya'daki güvenlik durumu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması, Batı'nın bölgedeki süreçlere müdahalesi, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla 3+3 formatını" ele aldıklarını söyledi.

İran'a dün ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Şoygu, İran'daki görüşmelerinde Suriye ve Lübnan- İsrail sınırındaki durumu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da başkent Tahran'da suikasta uğraması ile ilgili konuları ele aldığını belirtti.

"Ukrayna, Putin'in teklifine tepkisiz kaldı"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, haziranda "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönündeki teklifini hatırlattı.

Şoygu, Ukrayna'nın bu teklife tepkisiz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar, Kopenhag veya İsviçre formatları tarzında kabul edilemez inisiyatifler öne sürerek, Ukrayna meselesi çözümü sürecinde ilerlemenin sağlanmasını engelliyorlar. Batılılar, Rusya'yı uzun bir müzakere sürecine sürükleyebileceklerini ve Moskova'nın savaş alanında zayıflamasına yönelik senaryoyu uygulayabileceklerini düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar."

Batı ile Ukrayna'nın çatışmaları kendi lehine geçici olarak durdurmaya çalıştığına işaret eden Şoygu, "Bu, Ukrayna ordusunun yeniden güçlenmesi için yapılıyor. Onların sözlerine güvenme niyetinde değiliz, yalnızca somut eylemlerine güveneceğiz." dedi.

Rus ordusunun belirlenen hedeflere ulaşmaya devam ettiğini söyleyen Şoygu, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini öne sürdü.

Şoygu, "İki ay içinde birliklerimizin kurtardığı topraklara 420 kilometrekare eklendi. Ukrayna ordusu, 115 bin askerini kaybetti. Bu büyük bir rakam. Yani bir ayda neredeyse 60 bin asker kayıp. Eğer Başkan'ımızın talepleri yerine getirilseydi, tüm bunlar durdurulabilirdi. Bu nedenle pozisyonumuz net: birliklerimiz ilerleyecek." ifadelerini kullandı.