Rusya, Kiev ve Odessa dahil Ukrayna genelinde askeri tesisleri vurdu - Son Dakika
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Rusya, Kiev ve Odessa dahil Ukrayna genelinde askeri tesisleri vurdu

Rusya, Kiev ve Odessa dahil Ukrayna genelinde askeri tesisleri vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri ve lojistik tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. Kiev, Nikolayev ve Odessa'daki askeri sanayi tesisleri, limanlar, gemiler ve lojistik merkezler hedef alınırken, çok sayıda depolama ve yakıt tankının vurulduğu belirtildi.

MOSKOVA, 9 Eylül (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri ve lojistik tesislere yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre saldırılarda Kiev, Nikolayev ve Odessa'daki askeri sanayi tesisleri, limanlar, gemiler ve lojistik merkezler hedef alındı.

Açıklamada, Kiev'de insansız deniz aracı ve insansız hava aracı üreten bir tesisin ve Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.

Nikolayev ve çevresinde de limanlardaki dört yakıt ve madeni yağ depolama tankı, bir askeri malzeme depolama tesisi, beş askeri lojistik merkezi, üç askeri depolama tesisi ve limana elektrik sağlayan bir trafo merkezinin aralarında bulunduğu çok sayıda hedefin vurulduğu kaydedildi.

Bakanlık, saldırılarda Ukrayna'ya askeri yüklerin ulaştırılmasında kullanılan Starokozache karayolu sınır geçiş noktasındaki lojistik tesislerin de hedef alındığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Savunma, Güncel, Odessa, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Kiev ve Odessa dahil Ukrayna genelinde askeri tesisleri vurdu - Son Dakika

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