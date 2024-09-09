KİK ve Rusya Gazze Gelişmelerini Tartışıyor

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Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler ile Rusya, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler başta olmak üzere bölgedeki gerginliği ele alıyor.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi 7. Stratejik Diyalog Toplantısı başkent Riyad'da başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi bir araya geldi.

Görüşmede Budeyvi, Rus heyeti ile yapılacak toplantının, öne çıkan küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarına ilişkin görüş alışverişi ve ilişkilerin güçlendirilmesine dair çabaları tamamlayacağını ifade etti.

Lavrov ise KİK ülkeleri ile yedinci kez bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rus Bakan, "Filistin- İsrail çekişmesinin, Filistin devleti dışında başka bir şeyle çözülmesinin mümkün olmadığını" vurguladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Rusya, Hindistan ve Brezilya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldiğini kaydetti.