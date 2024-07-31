Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, Hamas liderinin suikastını kınadı - Son Dakika
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Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, Hamas liderinin suikastını kınadı

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı Filistin halkının çıkarlarına ve geleceğine saldırı olarak nitelendirdi. Gaynutdin, suikasta tepki göstererek Filistin halkına taziyelerini iletti ve cesur eylem yeteneğine inandığını belirtti. Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasıyla ilgili olarak ise İran ve Hamas Hareketi suikattan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

31.07.2024 16:57
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Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı "Filistin halkının çıkarlarına ve geleceğine saldırı" olarak nitelendirdi.

Gaynutdin, yaptığı açıklamada, Hamas lideri Heniyye'nin suikasta uğramasına tepki göstererek Filistin halkına taziyelerini iletti.

Gaynutdin, "Bu suçu, tüm Filistin halkının çıkarlarına ve geleceğine yönelik bir saldırı eylemi olarak algılıyoruz. Ama cesur, kararlı eylem yeteneğini kanıtlamış kardeş halkımızın bu sınavı birlik ve beraberlik ile zafer iradesiyle aşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Heniyye'nin bir çok defa Moskova Merkez Camisi'ni ziyaretini hatırlayacaklarını kaydeden Gaynutdin, burada Heniyye için dua edeceklerini bildirdi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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