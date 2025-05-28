Rusya: NATO, Ukrayna Krizini Avantaj Sağlamak İçin Kullanıyor - Son Dakika
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Rusya: NATO, Ukrayna Krizini Avantaj Sağlamak İçin Kullanıyor

28.05.2025 14:07
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Rusya Savunma Bakanı Belousov, NATO'nun doğudaki askeri varlığını Ukrayna krizinden güçlendirdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, NATO'nun Avrupa bölgesinde askeri varlığını artırmak için Ukrayna krizini kullandığını belirterek "Şubat 2022'den bu yana NATO'nun doğudaki koalisyon güçlerinin sayısı 2,5 artırılarak 34 bin 200 kişiye çıkarıldı." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Belousov, burada yaptığı konuşmada, KGAÖ bölgesindeki duruma değinerek "KGAÖ bölgesinde askeri ve siyasi durum gergin. Ülkelerimizin karşı karşıya kaldığı zorluklar artıyor. Batı, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma ve örgüt ülkelerine baskı kurma girişimlerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

KGAÖ kapsamında savunma alanında etkileşimin aktifleştirilmesi gerektiğini belirten Belousov, "Bu, bölgesel güvenlikle ilgili sorunların çözümü sürecindeki birliğimizi güçlendirecek. KGAÖ'nün Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) başta olmak üzere, diğer uluslararası örgütleriyle işbirliğini derinleştirmek lazım." diye konuştu.

Belousov, bunun KGAÖ'nün güvenlik alanındaki faaliyetlerinin etkinliğini artıracağını söyledi.

" Afganistan'daki radikal gruplar, Orta Asya'daki en büyük tehdit"

Orta Asya bölgesindeki durumu değerlendiren Belousov, "Afganistan'daki radikal gruplar, Orta Asya'daki en büyük tehdit. Bunların sayısı 20'den fazla. Bu gruplar, 15 bini aşkın kişiden oluşuyor. Bunların, Afganistan ile sınır olan ülkelere sızma ihtimali artıyor." dedi.

Andrey Belousov, yabancı militanların Orta Doğu'dan Afganistan ve Orta Asya ülkelerine sızdığını söyledi.

Güney Kafkasya bölgesindeki duruma da değinen Belousov, bölge dışı ülkelerin burada faaliyetlerini artırdığını belirterek "Bunların hedefi, bölgedeki güvenliği güçlendirmek değil, kendi etkisini artırmaktır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Sünik bölgesindeki durumun da gergin olduğunu kaydeden Belousov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasından yana olduklarını ve bu konuda destek sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

"Ukrayna, girişimlerimize olumlu yanıt vermedi"

Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğa açık olduğunu ve birkaç kez ateşkes ilan ettiğine dikkati çeken Belousov, Ukrayna tarafının bu girişimlere olumlu cevap vermediğinin altını çizdi.

Bakan Belousov, Rus ordusunun, Ukrayna'daki tüm cephe hattı boyunca ilerlediğini söyledi.

NATO'nun doğuya doğru altyapısını güçlendirmeye devam ettiğine işaret eden Belousov, "Şubat 2022'den bu yana NATO'nun doğudaki koalisyon güçlerinin sayısı 2,5 kat artırılarak 34 bin 200 kişiye çıkarıldı. NATO ülkeleri, Doğu Avrupa, Orta Avrupa ve Baltık bölgelerinde askeri varlığını artırmak için Ukrayna krizini kullanıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: NATO, Ukrayna Krizini Avantaj Sağlamak İçin Kullanıyor - Son Dakika

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