Rusya'nın Gıda Ambargosu 2026'ya Uzatıldı

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MOSKOVA, 30 Kasım (Xinhua) -- Rusya kendisine karşı yaptırım uygulayan ülkelere yönelik uyguladığı gıda ambargosunu 2026 yılı sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Rus hükümeti tarafından cuma günü kabul edilen karar, ambargo listesinin Yeni Zelanda'yı da kapsayacak şekilde genişletildiğini de ortaya koydu.

Ambargo kapsamında ABD, Avrupa Birliği, Kanada, İngiltere, Avustralya, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Karadağ, İzlanda ve Lihtenştayn'dan Rusya'ya ürün ithalatı yasaklanmıştı.

Yasaklanan ürünler arasında et, sosis, balık, deniz ürünleri, süt ürünleri, sebze, meyve ve diğer ürünler yer alıyor.

İlk olarak 2014 yılında uygulamaya konulan ambargo en son Eylül 2023'te 2024 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak şekilde uzatıldı.