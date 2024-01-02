Rusya, Ukrayna\'daki Askeri Tesisleri ve Depoları Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Kiev ve etrafında insansız hava aracı (İHA), silah üretimi ve onarımı yapan askeri sanayi tesisleri ile Batılı ülkelerin teslim ettiği füze ve mühimmatın bulunduğu depoları uzun menzilli hassas silahlarla vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'da son bir gündeki çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki bazı hedefleri vurduğu aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Kiev ve etrafındaki füze, İHA üretimi, silah ve askeri teçhizat onarımı siparişleri alan Ukrayna'nın askeri-sanayi tesislerine ayrıca Batılı ülkeler tarafından Kiev rejimine sağlanan füze, mühimmat ve havacılık silahlarının depolarına uzun menzilli hassas silahlar ve İHA'larla grup saldırısı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının amacına ulaştığı kaydedilen açıklamada, hedeflenen bütün nesnelerin vurulduğu bildirildi.

"Ukrayna, Belgorod şehrine saldırdı"

Bakanlık'tan yapılan diğer bir açıklamada, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki Belgorod şehrine "Olha" roketleriyle yerel saatle 12, 13 ve 14.30'da ayrı ayrı "terör saldırısı" düzenlediği belirtilerek Rus hava savunma sistemlerinin önce 4 roket, ardından 5 roket, daha sonra 8 roketi Belgorod üzerinde vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna ordusu 30 Aralık'ta Rusya'nın Belgorod şehrine çok namlulu roketatarlarla saldırılar düzenlemiş, saldırılar sonucunda 5'i çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 109 kişi yaralanmıştı.