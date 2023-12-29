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Rusya, Ukrayna'ya füze yağdırdı: 12 ölü, 76 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya füze yağdırdı: 12 ölü, 76 yaralı

Rusya'nın Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Saldırılarda doğumhane, eğitim kurumları, alışveriş merkezi, çok katlı binalar, müstakil evler, ticari depo ve otoparklar hedef alındı. Ukrayna Hava Kuvvetleri daha önce bu kadar konumun aynı anda hedef alınmadığını aktardı.

29.12.2023 - 13:53,  Güncelleme: 13:55
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- Rusya, Ukrayna'ya füze yağdırdı: 12 ölü, 76 yaralı

Ukrayna ordusu: "Rusya, 158 füze ve İHA kullandı"

KİEV - Rusya'nın Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 12 hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı 674. günde devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna genelini 158 füze ve insansız hava aracı ile hedef aldığını duyurdu. Zaluzhnyi, 27 İran yapımı Shahed-136/131 kamikaze İHA'sının ve 87 seyir füzesinin düşürüldüğünü belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya'yı vurduğunu, saldırılarda doğumhane, eğitim kurumları, alışveriş merkezi, çok katlı binalar, müstakil evler, ticari depo ve otoparkların hedef alındığını belirtti. Zelenskiy, "Bugün Rusya, nükleer kapasiteli hipersonik Kindzhall füzeleri, S-300, seyir füzeleri, stratejik bombardıman uçaklarının fırlattığı X-101/X-505 füzeleri ve insansız hava araçları dahil cephaneliğindeki neredeyse her türlü silahını kullanıyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Terör saldırılarına mutlaka karşılık vereceğiz. Tüm ülkemizin, her şehrin, her vatandaşımızın güvenliği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Rus terörü kaybetmeli" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri daha önce bu kadar konumun aynı anda hedef alınmadığını aktardı.

12 can kaybı, 76 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna geneline gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 76 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Lviv'de 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Dnipro'da bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa'da 2 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi de yaralandı. Harkov'un hedef alındığı saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Zaporiya'da ise altyapıya yönelik saldırılarda 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna\'ya füze yağdırdı: 12 ölü, 76 yaralı
Kaynak: İHA
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