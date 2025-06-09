Rutte: Rusya, 5 Yılda NATO'ya Karşı Hazır Olabilir

- NATO Genel Sekreteri Rutte ile İngiltere Başbakanı Starmer bir araya geldi

Rutte: " Rusya, beş yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir"

LONDRA - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya, beş yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir" ifadelerini kullanarak, "Hava ve füze savunmasında yüzde 400'lük bir artışa ihtiyacımız var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ay sonunda yapılacak Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde İngiltere'de temaslarda bulundu. Başkent Londra'da başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Rutte, daha sonra İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'da konuşma yaptı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Başbakan Starmer ile görüşmesinde, "NATO'yu savunmamızın temel taşı ve dünyanın gördüğü en etkili askeri ittifak olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Rutte, İngiltere'nin savunma kapasitesini arttırma planlarından övgüyle bahsederek, "Plan, Brüksel'de büyük yankı uyandırdı. Bunu söyleyebilirim. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Görüşmelerimizi dört gözle bekliyorum" dedi.

"Rusya, 5 yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir"

Temaslarının devamında düşünce kuruluşu Chatham House'da konuşan Rutte, İngiliz ordusunun NATO'ya katkılarından bahsetti. Rutte konuşmasında İngiliz hükümetinin savunma harcamalarını artırma planlarını da övdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla savaşın Avrupa'ya geri döndüğünü ve Çin, Kuzey Kore ve İran ile birlikte hareket eden Rusya'nın savaşı hızlandırdığını kaydeden Rutte, "Rusya, kuvvetlerini Çin teknolojisiyle yeniden yapılandırıyor ve beklediğimizden daha hızlı bir şekilde daha fazla silah üretiyor. Mühimmat açısından bakıldığında Rusya, 3 ayda NATO'nun tamamının 1 yılda ürettiği kadar mühimmatı üretiyor. Ayrıca, savunma sanayi üssünün yalnızca bu yıl içinde bin 500 tank, 3 bin zırhlı araç ve 200 İskender füzesi üretmesi bekleniyor. Rusya, 5 yıl içinde NATO'ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebilir. 5 yıl. Kendimizi kandırmayalım. Artık hepimiz NATO'nun doğu kanadındayız" dedi.

Rusya'nın yeni füzelerinin ses hızından birkaç kat hızlı hareket edebildiğini ve Avrupa başkentlerini birkaç dakikada vurabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Rutte, "Artık doğu ve batı yok, artık sadece NATO var" dedi.

Aynı zamanda Çin'in de askeri gücünü hızlı bir şekilde modernize ettiğini ve genişlettiğini vurgulayan Rutte, "Çin'in muharip gücünü 2030 yılına kadar 435 gemiye çıkarması bekleniyor. Ayrıca, 2030'a kadar binden fazla operasyonel nükleer savaş başlığına sahip olmayı hedefliyorlar" dedi.

"Hayal kurarak tehlikeyi uzaklaştıramayız. Ümit, bir strateji değildir"

Barışı muhafaza etmenin en iyi yolunun savaşa hazırlanmak olduğu mesajını veren Rutte, "İyimser düşünmek bizi güvende tutmaz. Hayal kurarak tehlikeyi uzaklaştıramayız. Ümit, bir strateji değildir. NATO, daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir ittifak haline gelmek zorunda" dedi.

NATO'nun daha güçlü olması için savunmaya çok daha fazla harcama yapılması gerektiğini belirten Rutte, "Tüm müttefikler, bu yıl savunmaya gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sini harcama yönündeki ilk hedefe ulaşacak. Bu, 2014'te verilen bir taahhüttü. Şimdi gelecek için somut bir planımız var. Neye ihtiyacımız olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Lahey'deki zirvede müttefik liderlerin savunmaya yüzde 5 ayırma konusunda anlaşmalarını bekliyorum. Bu, NATO çapında bir taahhüt olacak" dedi.

"Hava ve füze savunmasında yüzde 400'lük bir artışa ihtiyacımız var"

Rutte, "Gerçek şu ki, ortak savunmamızda büyük bir sıçramaya ihtiyaç var. Savunma planlarımızı tam olarak hayata geçirmek için daha fazla kuvvet ve kabiliyete sahip olmalıyız" diyerek, "Geçtiğimiz hafta NATO savunma bakanları iddialı yeni hedefler üzerinde anlaşma sağladı. Ayrıntılar gizli tutuluyor fakat, hava ve füze savunmasında yüzde 400'lük bir artışa ihtiyacımız var" dedi.

"Tüm bunlar, ABD'nin sarsılmaz bağlılığıyla desteklenecek"

NATO'daki her üyenin kendine düşen sorumluluğu üstlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Rutte, "Çünkü Amerika çok uzun süredir üzerine düşenden fazlasını yaptı. Amerika'nın müttefiklerinin omuzları geniş. Avrupa ve Kanada, ortak güvenliğimiz için daha fazlasını yapacak. Tüm bunlar, ABD'nin NATO'ya yönelik sarsılmaz taahhüdüyle desteklenecek" dedi.