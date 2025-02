Rutte: Rusya'nın Silah Üretimi Tehdit Ediyor

Güncel

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın her üç ayda bir İttifak'ın bir yılda ürettiği silah ve mühimmat kadar üretim yaptığını belirterek savunma harcamalarını artırmak gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na girerken basına açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in dün Ukrayna Temas Grubu toplantılarında verdiği mesajlara değinen Rutte, "Hepimiz Ukrayna'da barışın er ya da geç olmasını istiyoruz. Hepimiz Ukrayna'nın bu görüşmeler başladığında mümkün olan en iyi konumda olmasını istiyoruz, böylece görüşmeler başarıyla sonuçlanabilir." dedi.

Rutte, şöyle devam etti:

"Daha fazla harcama yapmalıyız. Sadece ABD'nin bunu beklemesi nedeniyle değil. Avrupa'nın üzerine düşeni üstlenmesi ve adil yük paylaşımı beklemesi nedeniyle değil. Aynı zamanda Rusya'dan ve diğer rakiplerden gelen tehdidin arttığını bildiğimiz için de daha fazla harcama yapmalıyız."

NATO Genel Sekreteri Rutte, "Yeterince üretmiyoruz ve bu ABD'den, Türkiye'ye ve tüm Avrupa Birliği (AB), Norveç'ten İngiltere'ye kadar ortak sorunumuz. Harika savunma sanayimiz var ancak yeterince üretmiyoruz." diye konuştu.

"Rusya, her üç ayda bir NATO'nun bir yılda ürettiği kadar silah ve mühimmat üretiyor." diyen Rutte, toplantının ana gündem maddesinin, müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması olduğunu vurguladı.

İttifak hangi yöne gidiyor?

Mark Rutte, bir gazetecinin ABD'deki pozisyon değişikliğine atıfta bulunarak "İttifak hangi yöne gidiyor?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"İttifak gelecek nesiller için yerinde duruyor. Şu anda ve gelecekte herhangi bir düşmanla savaşmak için mümkün olan en iyi caydırıcılığa sahip olduğumuzdan emin olmak için yerimizdeyiz. Ancak bu Ukrayna konusunda iyi bir anlaşmaya varmamız gerektiği anlamına geliyor. Savunma harcamalarını artırmalıyız. Savunma sanayi üretimini artırmalıyız. Bunlar hepimizin ortaklaşa sahip olduğu net görevler, bunları tartışacağız. Her zaman ortaklaşa sahip olduğumuz net bir görev olmayabilir. Bunları tartışacağız. Her zaman hemen aynı fikirde olmayabiliriz, ancak her zaman olduğu gibi sonunda ortak pozisyonlara varıyoruz."

Bir ihanetin başlangıcı mı?

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinin, "Ukrayna'ya bir ihanetin başlangıcına işaret edip etmediğiyle" ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Dün gördüğümüz şey, Washington'dan gelen açıklamalardı. Buna, Başkan (Volodimir) Zelenskiy ile yaptığı uzun telefon görüşmesi de dahildi. Bunu söylemeyi unuttunuz. Bu yüzden bundan sonra bunun nasıl ilerleyeceğini adım adım göreceğiz."

Rutte, Ukrayna'nın bu ülke ile ilgili olan her şeye yakından dahil olmasının öneminin altını çizerek Ukrayna konusunda varılacak anlaşmanın sürdürülebilir olması ve Putin'in tekrar saldırması olasılığının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin mesajları

ABD Savunma Bakanı Hegseth, dün Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile aynı masaya oturarak sert mesajlar vermişti.

Hegseth, Ukrayna'da savaşı diplomasiyle sonlandırmayı amaçladıklarını, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin ve NATO'ya üye olmasının gerçekçi hedefler olmadığını söylemişti.

ABD'li bakan ayrıca, savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.