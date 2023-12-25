 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mahalle Sakinlerinin Tepkisi Nedeniyle Rüzgar Enerji Santrali Projesi Yarıda Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi Nedeniyle Rüzgar Enerji Santrali Projesi Yarıda Kaldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye, Çakırlı ve Üreğil mahalleleri ile Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik Mahallesi'nde yapılması planlanan 8 türbinli rüzgar enerji santrali projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, mahalle sakinlerinin tepkisi nedeniyle yarıda kaldı. Mahalle sakinleri, tarım alanlarına zarar vereceğini düşündükleri projeyi istemediklerini belirtti.

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi Nedeniyle Rüzgar Enerji Santrali Projesi Yarıda Kaldı
25.12.2023 - 19:56,
Abone Ol

BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye, Çakırlı ve Üreğil mahalleleri ile Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik Mahallesi'nde özel bir firma tarafından yapılması planlanan 8 türbinli rüzgar enerji santralinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı mahalle sakinlerinin tepkisi nedeniyle yarıda kaldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye, Çakırlı ve Üreğil mahalleleri ile Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik mahallesinin bulunduğu bölgede yapımı planlanan 8 türbinli rüzgar enerji santralinin proje hazırlıklarına başlandı. Yılda 160 milyon kilowatt saat elektrik üretmesi hedeflenen proje ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Mahmudiye Mahallesi'nde ÇED toplantısı düzenlendi. Toplantıya siyasi partilerin ilçe başkanları ile yöneticileri, Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Veysel Üstün, Keramet Mahallesi Muhtarı Altan Gün, Üreğil Mahallesi Muhtarı Cengiz Acar, Sermayecik Mahallesi Muhtarı Aydın Gençtav, Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, Doğader yönetim kurulu üyesi Murat Demir ile çok sayıda mahalleli katıldı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ TOPLANTI KISA SÜRDÜ

ÇED toplantısında firma yetkilisinin bilgilendirmesi sırasında bölge sakinlerinin tepkisi üzerine toplantı yarıda bırakıldı. Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Veysel Üstün, bölgede arıcılık yapan birçok vatandaş olduğunu belirterek, 'Rüzgar enerji santralleri tüm bu tarım alanlarına zarar verecek bir proje. Bu projeyi bölgemizde istemiyoruz.' diye konuştu.

'RÜZGAR GÜLÜ SANTRALLERİ ÇOK DA MASUM DEĞİLDİR'

Toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Doğader yönetim kurulu üyesi Murat Demir, Bizler köyünü toprağını seven insanlar böyle projelere onay vermeyeceğiz, verdirtmeyeceğiz. Burası, aynı zamanda tarım ve turizm desteği alan bir bölge, bu bir çelişki değil midir Hem destek vereceksiniz, hem de bunu baltalayacak projeye onay vereceksiniz. Rüzgar gülü santralleri çok da masum değildir. Bu santral buraya gelirse burada arıcılık olmaz, arıcılık olmazsa, tarım olmaz, çiçek olmaz. Bir rüzgar gülünün yüksekliği 160 metre. Yani 53 katlı bir apartman yüksekliğinde. Bir pervanenin açıklığı 80 metre. Bunlar için geniş geniş yollar yapılacak. Enerji için yine ormanları kesecekler, yine tarım alanlarını yok edecekler. Ama bu mücadele burada başladı, burada bitmedi. Çok güzel bir dayanışma ortaya koyduk. Burada bırakırsak bunu yaparlar. Bunu devam ettireceğiz. Tüm halkımızla devam ettireceğiz. Buranın talan edilmesinin önüne geçeceğiz.? dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Çevresel Etki Değerlendirme, Orhangazi, Bursa, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalle Sakinlerinin Tepkisi Nedeniyle Rüzgar Enerji Santrali Projesi Yarıda Kaldı - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:34:49. #1.11#
SON DAKİKA: Mahalle Sakinlerinin Tepkisi Nedeniyle Rüzgar Enerji Santrali Projesi Yarıda Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement