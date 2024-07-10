Saadet-Gelecek Partisi Ortak Grup Toplantısında Enflasyon ve Suriye Konuşuldu - Son Dakika
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Saadet-Gelecek Partisi Ortak Grup Toplantısında Enflasyon ve Suriye Konuşuldu

Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında Saadet Partisi Grup Başkanvekili Sabri Tekir, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığına değinerek, “Memurun, asgari ücretlinin alacağı zam oranlarına doğrudan etki eden bu rakamlar, vicdanını yitirmiş bir manipülasyonu olarak değerlendirilirse haksız bir şey mi yapılmış olacaktır? TÜİK’in koridorlarındaki ütopya aziz milletimizin distopyası haline gelmiştir.” dedi.

10.07.2024 15:09
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(ANKARA) - Saadet- Gelecek Partisi ortak grup toplantısında Saadet Partisi Grup Başkanvekili Sabri Tekir, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığına değinerek, "Memurun, asgari ücretlinin alacağı zam oranlarına doğrudan etki eden bu rakamlar, vicdanını yitirmiş bir manipülasyonu olarak değerlendirilirse haksız bir şey mi yapılmış olacaktır? TÜİK'in koridorlarındaki ütopya aziz milletimizin distopyası haline gelmiştir" dedi.

Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısı yapıldı. Toplantıda, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Sabri Tekir, geçen hafta Kayseri ve Suriye'de çıkan olaylara ilişkin şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren aslında Esed yönetimiyle diyaloğun taraftarı olduk. İktidar ise bildiğini okumaya devam ediyor... Savaşın sonunda milyonlarca mülteci ülkemize geldi. Şimdi, büyük bir mülteci sorunuyla karşı karşıyayız... Bir kez daha uyarıyoruz, Suriye yönetimi ile iktidarın görüşmesi gerekmektedir. Güney sınırımızda, güven ve huzurun sağlanması gerekmektedir. Milyonlarca mülteci kardeşimizin can ve mal güvenliği temin edilerek anavatanlarına dönmesinin sağlanması gerekmektedir. Zordur ama imkansız değildir... Böylece ülkemizin kurumları ve ekonomimizin üzerindeki yük hafifletilmiş olacaktır."

"Sarayın koridorlarında gezenler halkın sofrasına sırtlarını dönmüştür"

Sabri Tekir, son dönemde uygulanan ekonomi politikalarına ilişkin şunları dile getirdi:

"Mutfaklardan yükselen ateşler vardır. Haneleri temelden sarsan yoksulluk vardır. Ufuklarımızı ve yarınlarımızı karartan enflasyon canavarı dip diri bir şekilde devam etmektedir... İktidar ve yandaşları dışında milyonlarca insanımızın belini büken krizlerle karşı karşıyayız. İktidarın rakamlarla oynanan oyunu milletimizin omuzlarındaki yükü daha da katmerli hale getirmektedir.

Türkiye'nin dört bir yanından çiftçilerimiz feryat ediyorlar. Girdi maaliyetelerine gelen devasa zamlara karşılık devletin alım fiyatına yaptığı karşılık devede kulak mesafesinde bile olmadı. Buğday, arpa, çay ve daha birçok ürünün açıklanan alım fiyatları, çiftçimizi açlığa terk etmekten başka bir anlam ifade etmiyor... Bugün çay üreticilerimiz, 1 kg çay karşılığında 2 ekmek bile alamaz hale gelmiştir. Sarayın koridorlarında gezenler halkın sofrasına sırtlarını dönmüştür."

"TÜİK, enflasyonu düşük göstererek temmuz zamlarını da düşürmek istiyor"

TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığına değinen Tekir, şunları söyledi:

"Emriniz altına aldığınız TÜİK'in yalan yanlış rakamları, yaşanan ağır enflasyonun en büyük sebebi olduğunu da biliniz... Son günlerde gündeme düşen TÜİK listeleri aklımızla alay edilen bir liste niteliğine dönüşmüştür... Memurun asgari ücretlinin alacağı zam oranlarına doğrudan etki eden bu rakamlar, vicdanını yitirmiş bir manipülasyonu olarak değerlendirilirse haksız bir şey mi yapılmış olacaktır? TÜİK'in koridorlarındaki ütopya aziz milletimizin distopyası haline gelmiştir. Bütün bu rakamların hemen her birisinin hesabı yapıldığı zaman maalesef düşük göstermek suretiyle enflasyon da yine düşük gösterilecek ve işin ilginç tarafı da amaç olarak temmuz zamları, düşük gösterilen enflasyonla paralel bir tarzda düşük gösterilecektir. Bu haksızlıktır, bu bir zulümdür... Vatandaşın sepetiyle, ekmeğiyle ve geçmişiyle oynamayınız."

Davutoğlu: "İtibar suikasti ve Gelecek Partisi'ne algı operasyonu düzenleniyor"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Srebrenitsa soykırımının 29.yıl dönümüne değinerek, Srebrenitsa'da yaşanılanları bir kez daha kınadı. Davutoğlu, konuşmasında iktidara seslenerek, 15 Temmuz gecesi yaşananlarla alakalı Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporlarının meclise sunulmasını istedi. Geçen günlerde Kayseri ve Suriye'de yaşananlardan sonra kendisine yönelik itibar suikasti yapıldığını söyleyen Davutoğlu, şunları söyledi:

"İtibar suikasti ve partimize yönelik bir algı operasyonu yapılıyor. Çünkü Gelecek Partisi'nin savunageldiği siyasi ahlak yasası, ihale yasası, imar yasası, siyasetin şeffaflığı yasasının gündemden düşmesi lazım. Bizim siyasi alanda etkimizi kırmaya çalışıyorlar tehdit görüyorlar... Bu çevrelerde, iktidar yanlıları, 2028'de rakipsiz bir yarış isteyen muhalefetten bazı kesimeler, son dönemde Gazze'yle ilgili yaptığımız girişimlerden rahatsız olan uluslararası alanda olanlar var."

"Sayın Temurci'nin Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden haberim var"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili de bilgi veren Davutoğlu, şuyle devam etti:

"İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Cumhurbaşkanımızla görüşmüş ve bana da bilgi vermiştir. Peki, böyle bir ekonomik krizde, böyle bir ağır siyasi tablonun olduğu yerde, bir cumhurbaşkanıyla görüşmek suç mudur, yanlış mıdır? Asla değildir. Ben bu kürsüden Özgür Özel'in sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmesini destekledim ve ben arkadaşlarıma güvenirim. İstedikleriyle görüşebilirler ama şu ise mesele, Gelecek Partisi'ne dönük bir algı operasyonuysa şimdi onlara sesleniyorum. Hiçbir arkadaşım, doğrulukları her gün tescil edilen uyarılarımız ve tespitlerimiz sebebiyle AK Parti'den ihraç edilme talebimiz üzerine ayrılmamız sonrasında yazdığımız Gelecek Partisi ilkelerinden taviz veremez. Hiçbir kimse bu anlamda, bizim partimizin ilkeleri etrafında oluşturduğumuz güçlü muhalefetin sesini de kısamaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet-Gelecek Partisi Ortak Grup Toplantısında Enflasyon ve Suriye Konuşuldu - Son Dakika

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