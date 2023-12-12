Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez TBMM\'de fenalaştı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında fenalaştı, yere düştü ve başını Genel Kurul salonundaki merdivenlere vurdu. Bitmez hastaneye kaldırıldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda; AK Parti sıralarına yönelerek Mavi Marmara Gemisi'ne yönelik saldırının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Filistin davasına ihanet ettiniz. Bu anlaşmadan önce diyordunuz ki, 'özür dilenmesi, tazminat ödenmesi, Gazze'den ambargonun kaldırılması lazım' diyordunuz. Hiçbirisi olmadı. 20 milyon tazminat değil. Bu anlaşma İsrail vatandaşlarının her türlü sorumluluktan muaf tutulmalarını sağlayacaktır" dedi.

Bitmez, "65-70 gündür Filistin'de soykırım yapıyor. Gazze'de soykırım yapıyor. Biz, diplomatik ilişkileri kesin, gemi göndermeyin dedik. Gönderiyorsunuz. İsrail sizi adam yerine koymuyor. Yüzlerce gemi gitmeye devam ediyor. Bir taneniz gitmiyor diyemiyorsunuz. Bu sizin yüz karanız. Hakan Fidan ilginç bir savunma yapıyor: 'İsrail ile ilişkiler Filistin'e zarar vermiyor' diyorsunuz. Güvenlik Konseyi kifayetsiz kaldı diyorsunuz. Siz kifayetli misiniz?" dedi.

AK Parti milletvekilleri, Bitmez'e tepki gösterdi. Bitmez, sözlerini; "Siz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aslında yapıyorsunuz. Irak'ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkanları seferber ettiğiniz gibi, bugün de gemilerle, uçaklarla İsrail için lojistik imkanlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Gemilerin gitmesine müsaade ediyorsunuz. Utanmadan, 'ticaretimiz' diyorsunuz. AK Parti'li yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve işletmecisi olduğu gemilerle İsrail'e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. İsrail sizin eylemsizliğinizden cesaret alıyor diyoruz, miting yapıyoruz diyorsunuz. Siz İsrail'in suç ortağısınız" ifadeleri ile sürdürdü.

Bitmez, konuşmasının sonlarında fenalaştı, yere düştü ve başını Genel Kurul salonunda, kürsünün hemen yanındaki merdiven basamaklarına vurdu. Bitmez, hastaneye kaldırıldı.