Saadet Partisi Milletvekilleri Can Atalay\'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. Ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan Kaya, şunları söyledi:

"14 Mayıs 2023'te TBMM'ye 600 milletvekili seçildi. Bunlardan bir tanesi de Hatay'dan seçilen Şerafettin Can Atalay vekilimizdi. Maalesef aradan geçen süreye, Anayasa Mahkemesi kararına ve Anayasa'nın açık hükümlerine rağmen Şerafettin Can Atalay hala cezaevinde. Umut ediyoruz ki bu süreç bir an önce olumlu bir şekilde sona ersin ve Türkiye'nin bir hukuk devletine doğru gittiği bir sürecin başlangıcı olsun. İnşallah TBMM'nin açılacağı 16 Ocak tarihinde değerli milletvekilimizi yemin ederek göreve başlamayı ve aramızda görmeyi arzu ediyoruz. Türkiye bir hukuk devleti olmak zorundadır ve bir hukuk devleti olarak da yoluna devam etmek zorundadır. Buna karşı duruşların beyhude bir çaba olduğunu ifade ederek Saadet Partisi olarak bu hukuksuz duruma karşı olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaya'dan sonra konuşan Kasap ise şunları dile getirdi:

"Halkın oylarıyla seçilmiş, milletvekili olan arkadaşımızın parlamentoda bir an önce söz alması gerekirken siyasallaşmış yargı kararlarıyla hala cezaevinde tutulması bir hukuk garabetidir. Adaletten uzak kalan bu hukuksuz yaklaşımın bir an önce son bulması bizim insanımızın da evrensel hukuk ilkelerine uygun olarak yaşaması, Türkiye'nin ekonomik olarak her yönden canlanması için şart bu."