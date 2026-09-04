Saadet: Vance\'in iddiaları için iktidar açıklama yapmalı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Türkiye'ye ilişkin iddialarıyla ilgili hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Türkiye adına ABD'ye hangi taahhütler verilmiştir? Milletimizden gizlenen bir iş birliği söz konusu mudur" diye sordu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı bölge ülkelerinin İran'a "bedel ödetilmesi" konusunda ABD'ye kamuoyu önünde açıklanmayan biçimlerde yardımcı olduğunu öne sürdü. Arıkan, Vance'in bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Arıkan şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, Türkiye ve bölge ülkelerinin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına perde arkasından destek verdiği iddiası son derece vahimdir. Öncelikle bu iddia ile ilgili yetkili makamlardan bir an önce açıklama bekliyoruz.

Türkiye, komşularına yönelik saldırıların parçası olamaz; bölgemizi ateşe sürükleyen hiçbir senaryoya açık ya da örtülü destek veremez.

Emperyalizm ve siyonizmin bölgemiz üzerindeki savaş, zulüm ve işgal planlarının açıkça ortaya çıktığı bir dönemde ABD'ye destek vermek; ne reel politikayla, ne devlet aklıyla ne de aziz milletimizin şanlı tarihiyle bağdaşır.

İktidara açıkça soruyoruz:

JD Vance'ın açıklamalarına karşı yalanlama yapacak mısınız?

Eğer süküt ile ikrar edecekseniz;

Türkiye adına ABD'ye hangi taahhütler verilmiştir?

Milletimizden gizlenen bir iş birliği söz konusu mudur?

Türkiye'nin dış politikası Washington'un çıkarlarına göre mi şekillenmektedir?

İktidar, bu vahim iddia karşısında sessiz kalmamalı; milletimize derhal ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklama yapmalıdır."