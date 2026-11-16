Saadettin Acar, Karakoç'un 5. ölüm yılında fikirlerinin tam anlaşılmadığını söyledi

Yazar ve şair Saadettin Acar, Sezai Karakoç'un düşüncelerinin Türkiye'de yeterince anlaşılmadığını belirterek, "Siyasi, iktisadi, dini, edebi anlamdaki fikirlerinin daha iyi anlaşılması, daha iyi okunması ve üzerine tefekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu anlamadan Sezai Karakoç'un düşüncesini bir adım öteye taşıyamayız." dedi.

Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve mütefekkirlerinden Sezai Karakoç'un vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Hayatını "Diriliş Nesli" dediği, yeni bir gençliğin yetişmesine adayan Karakoç, "diriliş" düşüncesi etrafında şekillendirdiği medeniyet tasavvuruyla Türk edebiyatı ve fikir hayatında derin izler bıraktı.

Uzun yıllar Karakoç'un yanında olan Acar, Timaş Yayınları'ndan yakın zamanda çıkan "Derdini Büyüten, Derdiyle Büyüyen Üstad" başlıklı kitabında Sezai Karakoç'un fikir dünyasını ve şahsi hayatını AA muhabirine anlattı.

Acar, Sezai Karakoç'la 1998 yılının ağustos ayında tanıştığını, bu karşılaşmasına dair notlar aldığını ve bunları da daha sonra yayımladığını dile getirerek, "Bu, üstadı çok rahatsız etti. Bunu yapmamam gerektiğini bana çok sert bir şekilde söyledi. Hatıralarına, mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi." ifadelerini kullandı.

"Onunla yol arkadaşlığı yapmanın bir bedeli vardı"

Karakoç'un insani vasıflarının çok belirgin olduğuna işaret eden Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatını belli başlı ilkeler üzerine inşa etmişti ve onunla temas kuran insanlar bir şekilde o ilkelere riayet etmek, o ilkelerle hayatını sürdürmek durumunda kalıyordu. Yoksa bir müddet sonra Sezai Bey'le yürüme imkanı kalmıyordu. Yani müstağni durmak, vefalı olmak, tamahkar olmamak, yalan söylememek, namazlara dikkat etmek gibi. Karakoç'la yürüyen insanların hayatında bunların çok önemli, ayrıcalıklı bir yerde olması lazımdı."

Saadettin Acar, Karakoç'un yalnızca şiiri ve düşünce dünyasıyla değil yaşantısıyla da örnek bir şahsiyet olduğunun altını çizerek, Karakoç'un 1950'den itibaren ortaya koyduğu eserlerin uzun yıllardır akademik çalışmalara ve araştırmalara konu olduğunu belirtti.

Karakoç'un şiirinin ve düşüncesinin yanı sıra hayatının da ele alınması gerektiğini vurgulayan Acar, şairin inandığı değerleri yaşamına yansıttığını, helal ve harama dikkat eden, sözleriyle davranışları örtüşen temiz bir hayat sürdüğünü vurguladı.

Acar, Karakoç'un aynı zamanda düşünceleriyle sanatının çelişmediği yaşantısına dikkati çekerek, şunları anlattı:

"O hayat bir şekilde onun yanında size de nüfuz ediyordu. Dolayısıyla onunla yol arkadaşlığı yapmanın bir bedeli vardı. Bu bedeli göze alamayan birtakım insanlar, zaman içerisinde Sezai Karakoç'un insanlara kaba davrandığı, insanları yanından kovduğu gibi doğru olmayan görüşler yazdılar. Aslında öyle bir şey yoktu. Yanına giden her insana Karakoç, azami bir nezaket, saygı gösterirdi. Ben de kitapta Karakoç'la yaşarken onun insanları etkileyen tarafını, biraz kitaplardan izini sürerek, biraz da hatıralarına bakarak, biraz da kendi kişisel tanıklıklarımı ekleyerek yazmaya çalıştım. Onunla tanıştıktan sonraki hayatımın geri kalan kısmında Karakoç'un sadece yazı hayatımda değil genel olarak hayatımda varlığını hep hissettim."

"Karakoç, bize meselelere bütüncül anlamda bakmayı öğretti"

Sezai Karakoç'la tanışmasının düşünce dünyasında da önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu dile getiren Acar, daha önce medrese eğitimi aldığı ve İslami ilimler alanında birikim edindiği halde din, hayat ve varlık üzerine zihninde tam olarak yerine oturmayan pek çok meselenin Karakoç'u tanıdıktan sonra anlam kazandığını ifade etti.

Karakoç'un kendisine yalnızca bilgi aktarmadığını, olaylara ve hayata nasıl yaklaşması gerektiğini gösteren düşünme yöntemi kazandırdığını söyleyen Acar, bu yaklaşımın özellikle insanın hayatla kurduğu ilişkiyi ve din dilini şekillendiren metodoloji sunduğunu belirtti.

Acar, Karakoç'un dikkatli okura sadece bilgi vermediğine, metodoloji ve usul öğrettiğine dikkati çekerek, "Mesela sadece 'Yitik Cennet' kitabına baktığımızda ne demek istediğimi daha iyi ifade edebilirim. O kitabı okuduğunuzda sizin için peygamber geçmişte kalmış, tarihi bir figür olmaktan çıkıyor. Kanlı, canlı, yaşayan bir örnekliğe dönüşüyor hayatınızda ve oradan sizin dinle kuracağınız temasa dair çok önemli bir dikkat ortaya çıkıyor. Kur'an her an yeniden vahyoluyormuş gibi bakmamız, o heyecanı diri tutmamız lazım. Sezai Karakoç'un düşünce hayatı da açıkçası böyle." görüşünü paylaştı.

Karakoç'un ümmetin bütün renklerine bir şekilde muhabbetle bakmayı da öğrettiğini anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Hem yayımladığı metinler hem insani ilişkileri hem de kişisel ilgileri bakımından dikkatlerimizi Doğu'dan Batı'ya her alana çekti. Bunu Diriliş dergisiyle de yaptı. Orada farklı ülkelerden mütefekkirlerin tercümelerini yayımladı, yazılar aldı. Bu anlamda Karakoç, bize meselelere bütüncül anlamda bakmayı da öğretti. Geçmişle, gelenekle nasıl ilişki kurabileceğimize dair bize bir yöntem geliştirdi. Tam olarak gelenekle ilişki kurmamız noktasında Karakoç'un özellikle 'Edebiyat Yazıları' kitabında belirlediği çerçeve, Türkiye'de hem düşünce hem de sanat hayatında birçok insan için ufuk açan bir şey olmuştur."

"Şeyh Galip de Fuzuli de hatta Yunus Emre de bugün yaşasaydı Sezai Karakoç gibi şiirler yazacaklardı"

Acar, Sezai Karakoç'tan geçmişin düşünce ve sanat mirasını taklit etmek yerine, bu mirasın özündeki ruhu kavrayarak çağın ihtiyaçlarına uygun yeni eserler üretmek gerektiğini öğrendiğini belirtti.

Gazali'den İbn-i Sina'ya, Mimar Sinan'dan Yunus Emre'ye uzanan birikimin ancak yeniden yorumlanarak yaşatılabileceğine işaret eden Acar, geçmişe bağlılığın aynı eserleri tekrarlamak değil o eserleri ortaya çıkaran düşünceyi anlayarak bugünün şiirini, mimarisini ve düşüncesini inşa etmek anlamına geldiğini söyledi.

Saadettin Acar, Karakoç'un da şiirinde bu yaklaşımı hayata geçirdiğinin altını çizerek, "Bana kalırsa Şeyh Galip de Fuzuli de hatta Yunus Emre de bugün yaşasaydı Sezai Karakoç gibi şiirler yazacaklardı. Sezai Bey de o zaman yaşasaydı onlar gibi şiirler yazacaktı çünkü tümü aynı ruhtan beslenen insanlardı. Tümündeki mesele birdir, ifade biçimleri farkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karakoç'un çocukluk yıllarından itibaren hayat, insanlık ve millet üzerine dava bilinci taşıdığını, ömrü boyunca bu düşüncesini derinleştirerek büyüttüğünü anlatan Acar, usta mütefekkirin aynı zamanda kendisini hiçbir zaman davasının önüne koymadığını, görünür olmayı değil insanları eserlerine ve işaret ettiği büyük medeniyet idealine yönlendirmeyi tercih ettiğini vurguladı.

"Onun derdi kendisinden büyüktü"

Acar, onun samimiyetinin, davasına ve sözüne bağlılığının şiirini ve düşüncesini besleyen temel unsurlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Onun derdi kendisinden büyüktü. Karakoç, sürekli derdini büyüttü. Dolayısıyla Karakoç derde tutundukça dert bereketlenerek Sezai Karakoç'u da büyüttü. Onun biz bugün etkisinden, şiirde, fikirde açtığı o büyük kulvardan söz edebiliyorsak bunu sadece şiirdeki o başarısıyla, fikirdeki o parlak buluşlarıyla açıklayamayız." dedi.

Karakoç'un davasını kişisel çıkarları için kullanmadığına işaret eden Acar, "Derdine, davasına sadıktı. Davasını asla nesneleştirmedi, bir yerlere gelmek için bir basamağa da dönüştürmedi. Asla dünyalık bir çıkar için kullanmadı. İşte bu anlamda da Sezai Karakoç derdini büyüttü. Derdi de onu büyüttü." şeklinde konuştu.

"Sezai Karakoç'un hakkıyla ve tam olarak anlaşılabildiğini düşünmüyorum"

Saadettin Acar, Sezai Karakoç'un mirasını geleceğe taşımanın yolunun onu mitleştirmek ya da taklit etmek değil düşüncesini ve sanatını doğru anlayarak bıraktığı yerden ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Karakoç'un geçmişin düşünce, ilim ve sanat birikiminden beslendiğini ancak bu mirası kendi yorumuyla yeniden ürettiğini ifade eden Acar, geleneğin de geçmişten devralınan birikime yeni katkılar sunmakla yaşatılabileceğini belirtti.

Karakoç'un düşüncelerinin Türkiye'de yeterince anlaşılmadığını düşündüğünü dile getiren Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün şöhretine rağmen Sezai Karakoç'un hakkıyla ve tam olarak anlaşılabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Siyasi, iktisadi, dini, edebi anlamdaki fikirlerinin daha iyi anlaşılması, daha iyi okunması ve üzerine tefekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu anlamadan Sezai Karakoç'un düşüncesini bir adım öteye taşıyamayız. Onu önce anlamamız lazım. Anlarsak onu ilerlere taşıyabiliriz. Onun için insanların, kardeşlerimizin, dostlarımızın, gençlerin Sezai Karakoç'u yeniden ve yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."