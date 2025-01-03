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(İSTANBUL) Galata Köprüsü'nde 'Gazze için yürüyüş' yapıldığı gün İsrail'e ticarete ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Uzun, Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol ile serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla İstanbul'da savcılık tarafından ifadesi alınan Sabri Uzun, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, Uzun'u tutuklamaya gerek görmedi, 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturmaya ilişkin dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denilmişti.

Sabri Uzun ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, " Baba, İsrail'e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail'i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur" ifadelerine yer vermişti.