Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'na katıldı Açıklaması

07.04.2026 17:58
"Özellikle 'Her Gebeye Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza, takibi nerede yapılırsa yapılsın hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. İster özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor" - "Bugün Konya'mızda yürüttüğümüz eğitim süreçlerine dahil olan anne adaylarımızda sezaryen oranı yüzde 30'a gerilemiş durumda. Bu oran, tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir tablodur"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özellikle 'Her Gebeye Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza, takibi nerede yapılırsa yapılsın hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. İster özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor." dedi.

Memişoğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'nda, gebelik ve doğumun mucizevi bir yolculuk olduğunu, insanın bu büyük ve hassas bir süreçte zaman zaman endişe duyabileceğini dile getirdi.

Her gebeliğin kendine has bir durum olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bugün açılışı gerçekleştirilen İlk Adım Ebe Gebe Okulumuz, bu süreçte yaşanan endişeleri şefkate, bilgiye ve güvene dönüştüren bir merkezdir. Biz istiyoruz ki anne adaylarımız gebeliğin başlangıcından bebeğini kucağına aldığı zamana kadar olan tüm süreçte asla yalnız kalmasın, ne ile karşılaşacağını bilsin ve bu güzel duyguyu huzurla yaşasın." diye konuştu.

Sezaryenin, normal doğumun tıbben mümkün olmadığı ya da anne ve bebek sağlığının risk altında olduğu durumlarda hekim kararıyla başvurulması gereken ciddi bir ameliyat olduğunu ifade eden Memişoğlu, Türkiye'de tıbbi açıdan gerekli olmayan sezaryen oranlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

Memişoğlu, normal doğumun, annenin hızlı iyileşmesi, doğum sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi, emzirmenin erken başlaması ve anne-bebek bağının daha güçlü kurulması açısından önemli avantajlar sunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Normal doğum bebekler açısından da dış dünyaya uyum, bağışıklık sisteminin gelişimi ve hayata daha sağlıklı bir başlangıç bakımından çok kıymetli katkılar sağlamaktadır. Biz Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı için neyin daha yararlı olduğunu açıkça belirtmekle mükellefiz. Bizim görevimiz; anne adaylarımızı ve aileleri bilimsel gerçekler ışığında bilinçlendirmek, onlara bu özel anlarının her adımda şefkatle destek olmak ve tıbbi açıdan faydalı olanı net bir şekilde ortaya koymaktır. Elbette nihai karar anne adaylarımıza aittir. Ancak kararı verirken 'Bunun artısı budur, eksisi de bu' gerçeğini bilmelerini sağlamak bizim en asli sorumluluğumuzdur. Biz diyoruz ki, tıbbi bir zorunluluk olmadıkça hiçbir anne adayımız cerrahi müdahaleye, enfeksiyon risklerine ve uzun iyileşme süreçlerine maruz kalmasın. Bebeklerimiz de dünyaya ilk adımlarını atarken fizyolojik olanın onlara sunduğu güçlü bağışıklık sisteminden mahrum kalmasınlar."

"Yaptığımız düzenlemelerle, ebelerimize vazifelerinin o kadim kutsiyetini yeniden kazandırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Normal Doğum Eylem Planı"nın hayata geçirildiğini hatırlatan Memişoğlu, bu plan ile anne adayları ve aileleri doğru bilgiyle güçlendirmeyi ve "kaygılardan uzak bir doğum" tecrübesinin önünü açmayı amaçladıklarını bildirdi.

Memişoğlu, gebelere yönelik eğitim ve destek faaliyetlerinin merkezinde ebelerin yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir anne adayı hekimine ve ebesine güvenirse ve o güven bağıyla yola çıkarsa süreç çok daha sağlıklı ilerlemektedir. Biliyorsunuz, bizim medeniyetimizde ebelik neslin devamını sağlayan mübarek bir vazifedir. Osmanlı dönemine baktığımızda ebelerimizin toplum içinde ne kadar büyük bir hürmet gördüğünü anlarız. O dönemde ebelerimiz ellerinde bir 'asa' taşırlardı. Bu asa bir mesleki kimlik, bilgelik, otorite ve şifa sembolüydü. Ebelerimiz sadece doğum anında değil, gebelikte, lohusalıkta, anne ve bebek bakımında o engin bilgelikleriyle ailelerimizin hep en yakınında olurlardı. İşte bugün, Sağlık Bakanlığı olarak yaptığımız düzenlemelerle, ebelerimize vazifelerinin o kadim kutsiyetini yeniden kazandırıyoruz."

"Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak"

Bakan Memişoğlu, Türkiye genelinde görev yapan 61 bin 414 ebe ile çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduklarına dikkati çekti.

Mesleki mevzuatları güncelleyerek ebeleri hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hale getirdiklerini anlatan Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle 'Her Gebeye Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza, takibi nerede yapılırsa yapılsın hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. İster özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor. Bu ebe, anne ile beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak. İlk anneliğini bekleyen her anne adayımız, ister özel hastanede olsun, ister doğum hastanesinde olsun, doğum yapsın, ebemizin ilk anne adayımızın her an yanında olacağını özellikle belirtmek istiyorum. İstiyoruz ki ilk gebeliğinde tecrübeli bir ebemiz devamlı yanında olsun, güven versin, rehberlik etsin."

Ev ziyaretleri ve sayıları 546'ya ulaşan yeni ebe poliklinikleriyle de tüm süreçte anne adaylarının yanında olduklarını belirten Memişoğlu, ülke genelinde hizmet veren 1774 gebe okulunda son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayının ve ailenin bu en özel zamanlarında destekçisi olduklarını ifade etti.

Memişoğlu, İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi'nin, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle bütüncül bir anlayışla gerçekleştirilen gebe eğitimlerinin sahadaki olumlu örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Bugün Konya'mızda yürüttüğümüz eğitim süreçlerine dahil olan anne adaylarımızda sezaryen oranı yüzde 30'a gerilemiş durumda. Bu oran, tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir tablodur." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Türkiye'de sezaryen ile doğumun yüzde 60 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, İlk Adım Ebe Gebe Okullarıyla annelerin doğum korkularını yenerek normal doğumun teşvik edilmesi, sezaryen oranlarının düşürülmesi ve en önemlisi de doğum hızının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Usta, Türkiye'de doğum hızının 1.41 olduğunu dile getirerek, "İlk adım ebe gebe okullarını iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bir, doğuma hazırlık eğitimlerimiz. Bunlar yetişkinlerimizin eğitim almaları için farklı başlıklarda topladığımız fizyoterapi danışmanlarımız var. Beslenme danışmanlarımız, emzirme danışmanlarımız ve anne babalık okulumuz var. Diğeri ise özellikle hizmet içi eğitimlerle sağlık çalışanlarımızın, ebeveynlerimizin, aile hekimlerimizin, uzmanlarımızın da eğitim aldığı ikinci ayağımızdır." dedi.

Programda, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da birer konuşma yaptı.

Memişoğlu, daha sonra merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklu Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle şehre kazandırılan Mahperi Hatun İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nun açılışına katıldı.

Yapılan duanın ardından kurdeleyi kesen Memişoğlu, burada çocuklarla sohbet etti.

Kaynak: AA

