 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, Muhammed Alparslan, Doruk Ayaz, Yüsra ve Aybike isimli bebeklere ve ailelerine yeni yıl dileklerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı
01.01.2024 - 01:57,
Abone Ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gaziantep, Adıyaman, İzmir ve Kocaeli'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı.

Koca, paylaşımında, Gaziantep Şehir Hastanesinde İpek ve Mehmet çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Muhammed Alparslan'a, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Seher ve Onur çiftinin bebeği Doruk Ayaz'a, İzmir Şehir Hastanesinde Sultaniye ve Uğur çiftinin bebeği Yüsra'ya ve Kocaeli Şehir Hastanesinde Şule ve Mustafa çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Aybike'ye ve ailelerine yeni yıl dileklerinde bulundu.

Paylaşımda, yeni yılın ilk bebeklerinin görüntüleri de yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sağlık Bakanı, Gaziantep, Adıyaman, İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:52:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, 2024 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement