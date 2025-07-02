Sağlık Bakanı Memişoğlu, göreve başlamasının birinci yılını değerlendirdi Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık görevine başlayalı bir yıl olduğunu belirterek, "Sağlık sistemimizin daha güçlü yarınları için bir dizi köklü değişikliğe imza attık. Büyük sağlık ailemizle çok daha ötesini düşleyecek, 'Küresel Sağlıkta Lider Türkiye' hedefimiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tam bir yıl oldu. Bu 365 günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuza emin adımlarla ilerleyeceğimiz 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli'ni hayata geçirdik. Sağlık sistemimizin daha güçlü yarınları için bir dizi köklü değişikliğe imza attık. Büyük sağlık ailemizle çok daha ötesini düşleyecek, 'Küresel Sağlıkta Lider Türkiye' hedefimiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun 2 Temmuz 2024'te göreve başlamasının ardından sağlık alanında hayata geçirilen yeni uygulamalara yer verildi.

Buna göre, görevi devralmasının ardından ilk ziyaretlerini 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'a gerçekleştiren Memişoğlu, bir yıl içinde 49 ili ziyaret etti.

Temmuz 2024'ten itibaren 23 hastane, 6 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 20 diğer sağlık tesisi olmak üzere toplam 49 sağlık tesisinin inşaatı tamamlandı.

Deprem bölgesinde 18 hastane inşa edildi. Bu kapsamda Defne, İskenderun, Antakya, Payas, Erzin, Altınözü, Oğuzeli, Nurdağı, Türkoğlu, Nurhak, Kahramanmaraş ve Çelikhan'da acil durum hastaneleri hizmete açıldı.

Son bir yılda 11 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi ve 158 Aile Sağlığı Merkezi hizmete alındı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde toplam 290 Sağlıklı Hayat Merkezi ve 8 bin 314 Aile Sağlığı Merkezi ile birinci basamak sağlık hizmeti sunuluyor.

Hekim sayısı yüzde 7 artarak 117 bin 166'ya ulaştı. Ayrıca, 19 özellikli sağlık hizmet merkezi faaliyete geçti.

Tanısı konmuş ve izlem altındaki yatağa bağımlı hastalar için uzaktan sağlık raporu hizmeti verilmeye başlandı.

"Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyası başlatılarak, trafikte ambulanslara geçiş önceliği sağlandı.

Normal doğumun teşviki amacıyla yürütülen eylem planı sayesinde ise primer sezaryen oranında yüzde 2,67, toplam sezaryen oranında ise yüzde 3,1 düşüş elde edildi.

Beslenme danışmanlığı alan kişi sayısı 445 bine ulaştı

"Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması ile gebelikten emzirmeye kadar olan süreçte anne adaylarına rehberlik edildi. 1 milyon 282 bin 505 gebeye eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Anne Dostu Hastane sayısı 174'e yükseldi.

"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı ile 81 ilde düzenlenen 116 etkinlikte 65 bin 559 öğrenciye ulaşıldı. Sağlık Elçisi modeliyle çocukların öğrendiklerini paylaşmaları sağlandı.

Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimlerine 30 bin kişi katıldı. Sağlıklı Hayat Merkezlerine yapılan toplam 17 milyon 970 bin 411 başvuruda beslenme, psikolojik destek, sigara bırakma ve kanser taraması gibi hizmetler sunuldu.

2024'te yaklaşık 450 milyon aile hekimliği başvurusu gerçekleşti. Gezici sağlık hizmetlerinden 5,5 milyon kişi yararlandı. Aile hekimleri 56 milyonun üzerinde kronik hastalık taraması yaptı, 5,6 milyon kişiye erken tanı kondu. Beslenme danışmanlığı alan kişi sayısı 445 bine ulaştı.

"İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla 6,5 milyon kişinin boy ve kilosu ölçüldü.

"19 ilde 206 hastane denetlendi"

Türkiye'de 14 Nisan 2025'te altı bileşenli karma aşı uygulamasına geçildi. 2 Nisan 2025'ten itibaren gebelere TDAB aşısı uygulanmaya başlandı.

1 milyon 368 bin HPV-DNA taraması yapıldı. 900 bin bebeğe ve 570 bin 686 kişiye evlilik öncesi SMA taraması yapıldı. 10 milyon 200 bin kişiye kanser taraması uygulandı, şüpheli 196 bin 800 vaka teşhis merkezlerine yönlendirildi.

Teleradyoloji sistemiyle MR görüntüleri 81 ilde uzaktan raporlanıyor. "e-Nabız" sistemi güncellenerek kullanıcı dostu hale getirildi. KETEM'lerde yapılan mamografi taramaları yapay zekayla analiz edilmeye başlandı. 1 milyon mamografi bu yöntemle incelendi.

TÜSEB tarafından yerli kalp akciğer makinesi üretildi. Cihazın klinik çalışmaları başlatıldı.

19 ilde 206 hastane denetlendi. REDES sistemiyle 81 ilde dijital denetim süreci başlatıldı. 2 bin 500 sağlık kuruluşunun kalite değerlendirmesi yapıldı.

MHRS üzerinden randevu bekleyen kişi sayısı yüzde 80 oranında azaldı. 73 ilde aynı gün veya aynı hafta içinde tüm branşlarda randevu verilmeye başlandı.

Sağlık turizmi gelirleri 3 milyar doları aştı

1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 500 ilaç ruhsatlandırıldı. Bu ilaçlar sayesinde hem erişim kolaylaştırıldı hem de 2,5 milyar lira kamu tasarrufu sağlandı. Sağlık beyanlı yanıltıcı reklamlara 95 milyon lira ceza uygulandı.

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısı 3 bin 500 olarak belirlendi. 2028 yılına kadar bu sayının 2 bin 500'e düşürülmesi hedefleniyor.

Akupunktur ve fitoterapi uygulamaları başlatıldı.

Özel hastanelerin işlemlerinin tıbbi gerekliliklere uygunluğu için 20 bilimsel komisyon oluşturuldu. Türkiye, DSÖ Avrupa Daimi Komite üyeliğine seçildi.

Sağlık turizmi gelirleri 3 milyar doları aştı.

MHRS sistemi üzerinden yürütülen çalışmalarla 80 yaş üstü ve yatağa bağımlı hastalar, raporlarını evden yenileyebiliyor. Özel sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinden düşük ücretle alınmasının önü açıldı.

TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle sağlık sistemi genelinde organ bağışı, tıbbi cihaz, ilaç tedariği, aldatıcı reklamlar ve sağlık bilişim sistemleri gibi başlıklarda kapsamlı değişiklikler öngörülüyor.