Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa\'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması
13.03.2026 17:45
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin, "Yeni kampüs tamamlandığında modern hastanesiyle, eğitim ve araştırma birimlerini aynı çatı altında buluşturan büyük bir sağlık ve bilim merkezi olacaktır.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin, "Yeni kampüs tamamlandığında modern hastanesiyle, eğitim ve araştırma birimlerini aynı çatı altında buluşturan büyük bir sağlık ve bilim merkezi olacaktır. Kampüs içinde yer alan tarihi yapıların restore edilerek yeniden ihya edilmesi de bu kadim yerleşkenin hafızasının korunması açısından son derece önemli bir husustur." dedi.

Bakanı Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 eğitim ve yurt binasının toplu açılış töreninde, üniversitenin bilim ve sağlık alanlarında köklü bir geleneğin temsilcisi olduğunu söyledi.

Cerrahpaşa'nın modern tıp eğitiminin Türkiye'deki gelişimine yön veren ve binlerce hekim yetiştiren müstesna bir merkez olduğunu belirten Memişoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin ilk etabının temelini attıklarını, aynı zamanda hizmete alınan 16 eğitim binası ile öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirdiklerini, söz konusu adımların Cerrahpaşa'nın güçlü mirasını daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Memişoğlu, Cerrahpaşa'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu, bu hastanede 2000-2002 yıllarında asistan olarak görev yaptığını, bu kıymetli kurumun bugün daha güçlü bir altyapıyla yeniden yükseliyor olmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Kampüsün toplam 616 bin metrekarelik alanda planlandığını aktaran Memişoğlu, "Yeni kampüs tamamlandığında modern hastanesiyle, eğitim ve araştırma birimlerini aynı çatı altında buluşturan büyük bir sağlık ve bilim merkezi olacaktır. Kampüs içinde yer alan tarihi yapıların restore edilerek yeniden ihya edilmesi de bu kadim yerleşkenin hafızasının korunması açısından son derece önemli bir husustur." diye konuştu.

"Üniversite hastanelerimizle işbirliğimizi her alanda daha da güçlendirmek için gayret ediyoruz"

Üniversite hastanelerinin sağlık sisteminin önemli paydaşları arasında yer aldığına işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde 70 üniversite hastanesi, 45 bini aşkın yatak kapasitesi ve 7 binden fazla yoğun bakım yatağıyla sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlamaktadırlar. Sağlık Bakanlığı olarak üniversite hastanelerimizle işbirliğimizi her alanda daha da güçlendirmek için gayret ediyoruz. Bu merkezlerimizin işleyişini kolaylaştıracak, eğitim araştırma misyonlarını destekleyecek ve daha etkin hizmet sunmalarını sağlayacak önerilerimizi ve mevzuat düzenlemelerini Yükseköğretim Kurulumuzla paylaşmış bulunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlık altyapısında büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Modern hastanelerimiz, güçlü eğitim kurumlarımız ve gelişen teknolojik imkanlarımızla koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimiz doğrultusunda 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Cerrahpaşa'da hayata geçirilen eserler bu güçlü vizyonun somut bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projelerin hayata geçirilmesine sağladığı katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, eserlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da üniversitenin kuruluş hikayesini ve çalışmalarını anlattı.

Üniversitenin köklerinin İstanbul'un fethedildiği 1453 yılına dayandığını kaydeden Aydın, Fatih Sultan Mehmet'in ilim ve medeniyet vizyonuyla fethettiği kadim şehir İstanbul'da bilim üretmeye ve geleceği inşa etmeye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Üniversitenin 2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak kurulduğunu hatırlatan Aydın, İÜC'nin bünyesinde birçok alanda Türkiye'nin ilk fakültelerini barındırdığını kaydetti.

Prof. Dr. Aydın, kampüs yerleşkesinin arkeolojik sit alanı içerisinde olduğunu, çok sayıda tescilli tarihi yapıyı içinde barındırdığını, alanda temel atmaya hazır hale gelene kadar yoğun bir arkeolojik çalışma yapıldığını aktardı.

Projeler tamamlandığında kampüsün 150'si yoğun bakım olmak üzere 900 yatak kapasiteli üniversite hastanesi olarak hizmet vereceğini belirten Aydın, aynı zamanda 4 binin üzerinde tıp fakültesi öğrencisi ve tıpta uzmanlık öğrencisine eğitim ve araştırma imkanı sunan dünyanın sayılı merkezlerinden birinin inşa edilmiş olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:06
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:56
Gençlerbirliği’nden Yüksel Yıldırım’a çok sert tepki
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki
16:41
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
