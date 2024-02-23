Sağlık Bakanlığı 8 Bin Sürekli İşçi Alımı Yapacak - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı 8 Bin Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı 8 Bin Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak ve farklı mesleklerdeki kadrolara dağıtılacak.

23.02.2024 03:55
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Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

Kaynak: AA

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