Hava Ambulansı ile 126 Hasta Nakledildi - Son Dakika
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Hava Ambulansı ile 126 Hasta Nakledildi

Hava Ambulansı ile 126 Hasta Nakledildi

Sağlık Bakanlığınca hava ambulansı hizmeti kapsamında Kayseri'ye konuşlandırılan helikopterle yılın ilk 8 ayında Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ile Niğde ve Adana'nın Kayseri'ye yakın ilçelerinden 126 hastanın sağlık kuruluşuna nakli sağlandı.

11.09.2024 12:52
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Sağlık Bakanlığınca hava ambulansı hizmeti kapsamında Kayseri'ye konuşlandırılan helikopterle yılın ilk 8 ayında Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ile Niğde ve Adana'nın Kayseri'ye yakın ilçelerinden 126 hastanın sağlık kuruluşuna nakli sağlandı.

Melikgazi ilçesindeki Hava Ambulans Merkezi'nde görevli 3 doktor, 2 sağlık teknikeri, 5 pilot ve 1 yer personeli, tam donanımlı helikopterle hastaların hayatını kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Sorumluluk sahasındaki il ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarından gelen ihbar üzerine önce meteorolojik şartlara bakan ekipler, gerekli izinleri alarak uçuş rotasını belirliyor.

Bilgi alarak göreve çıkan hava ambulansı ekibi, hasta ya da yaralıyı zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına götürüyor.

Zorlu arazi ve doğa şartlarına rağmen acil tedaviye ihtiyaç duyan ya da çeşitli nedenlerle yaralananların imdadına yetişen ekip, bu yılın ilk 8 ayında helikopterle 126 kişinin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Hava ambulans ekibi, hasta taşımanın yanı sıra organ nakli gibi zamanla yarışılan olaylarda da hızla hareket ediyor.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan AA muhabirine, 13 bin sağlık çalışanının görev yaptığı Kayseri'de 59 istasyonda 87 ambulans ve 726 personelle vatandaşlara acil sağlık hizmeti sunduklarını dile getirdi.

2024 yılının ilk 8 ayında Acil Çağrı Merkezi'ne 257 bin çağrı geldiğini ifade eden Erşan, günlük ortalama 486 vakaya ambulansla müdahale ettiklerini söyledi.

İhbar edilen vakaya en hızlı şekilde müdahale etmek adına tüm ekiplerin gayret gösterdiğini ifade eden Erşan, kentsel vaka ulaşım süresinin ortalama 7,5 dakika, kırsal vakalarda 16 dakika olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından coğrafi şartlar, stratejik alanlar ve nüfus yoğunluğu gibi hususlar dikkate alınarak Türkiye'nin 7 bölgesinde 14 şehre ambulans helikopter konuşlandırıldığını ifade eden Erşan, bu iller arasında Kayseri'nin de bulunduğunu söyledi.

"İhtiyaç duyulan her an vatandaşlarımızın yanındayız"

Vatandaşların sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşması için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini ifade eden Erşan, şunları kaydetti:

"Şu anda 7 bölgede 14 ambulans helikopter hizmet vermekte. İlimizin bulunduğu bölge itibariyle Kayseri'nin dışında ambulans helikopterimizle Nevşehir, Kırşehir, Yozgat'ın tamamına, Niğde ve Adana'nın ilimize yakın ilçelerine hizmet vermekteyiz. 2024 yılının ilk 8 aylık periyodunda ambulans helikopterimizle 13'ü yeni doğan olmak üzere 126 vatandaşımıza hizmet vermiş olduk. Ambulans helikopterimiz toplam 255 saatlik uçuş süresine ulaşmış durumda. Ambulans helikopterimiz gün doğumu ve gün batımı arasında hizmet verdiğinden il dışına gidecek nakiller için Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda çalışan uçak ambulanslarla bu vakalar gidecekleri hastanelere nakledilmekte. Bu yıl içinde 5 hastamızın da uçak ambulansla hastanelere nakli gerçekleştirildi. İlimizde acil sağlık hizmetleri ile ilgili araç gereç, tıbbi donanım ve personel noktasında herhangi bir eksiğimiz olmayıp, tüm unsurlarımızla ihtiyaç duyulan her an vatandaşlarımızın yanındayız."

Erşan, hastaların acil sağlık hizmetine en kısa sürede ulaşmalarını sağlayan, hastaların iyileşmesi için gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hava Ambulansı ile 126 Hasta Nakledildi - Son Dakika

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