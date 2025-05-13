Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında sağlık turizminde işbirliği protokolü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ülkemizin sağlık turizmi alanında marka değerini, tanınırlığını ve kapasitesini artırıyoruz. Sağlık tesis altyapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinlik, tecrübe ve birikimi sayesinde sağlık alanında çok önemli bir noktadayız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık'ta düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programını adım adım hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında da bir marka haline geldiğini vurgulayan Memişoğlu, bu amaçla da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın çalıştıklarını söyledi.

Memişoğlu, bugün imzalanan işbirliği protokolüyle uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulan hizmetleri ve bu amaçla yürütülen tanıtım faaliyetlerini güçlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Böylelikle ülkemizin sağlık turizmi alanında marka değerini, tanınırlığını ve kapasitesini artırıyoruz. Sağlık tesis altyapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinlik, tecrübe ve birikimi sayesinde zaten sağlık alanında çok önemli bir noktadayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 'HealthTürkiye' markasıyla yürüteceğimiz sağlık turizmi faaliyetleri ile bu alandaki gelir seviyemizi ileri boyutlara taşıyacağımıza inanıyoruz."

"Sağlık turizminde ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu geçti"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise son yıllarda hızla büyüyen ve alternatif bir turizm dalı haline gelen sağlık turizminin Türkiye için büyük bir potansiyeli barındırdığına dikkati çekti.

Türkiye'nin bu alanda güçlü sağlık altyapısı, iyi derecede yetişmiş deneyimli personel ve yüksek standartlardaki tesisleriyle dünyanın en çok tercih edilen sağlık destinasyonları arasında yerini aldığını belirten Ersoy, "Geçtiğimiz yıl ülkemizi sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden kişi sayısının 1,5 milyonu geçtiği ve buradan elde edilen gelirin de 3 milyar dolardan fazla olduğu malumunuz. Bu rakamlar sadece bugünkü başarımızı değil, geleceğe dönük büyük bir potansiyelimizi de ortaya koymaktadır." dedi.

Ersoy, Türkiye'nin bu önemli başarısında sağlık sektörünün gücü ve kalitesinin büyük rol oynadığını vurgulayarak, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde sergilenen etkili sağlık hizmetleri ve alınan önlemlerin de uluslararası kamuoyunda takdir topladığına işaret etti.

Sağlık Bakanlığıyla yürütülen yakın işbirliği sayesinde uygulamaya konulan "Güvenli Turizm" programının sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de örnek gösterilen bir uygulama haline geldiğini aktaran Ersoy, "Bugün de sağlık turizmi alanındaki büyümeyi daha ileriye taşımak için, Sağlık Bakanlığımız ile işbirliğimizi daha da güçlendirme kararı aldık. Hedefimiz yalnızca ülkemize gelen sağlık turistlerinin sayısını artırmak değil; aynı zamanda bu alanda hizmet veren kuruluşların kayıt altına alınması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörümüzdeki kayıt dışılığın önlenmesidir." ifadelerini kullandı.

"Attığımız her adım ülkemizin küresel etki gücünü de artırmakta"

Bakan Ersoy, işbirliği protokolüyle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında ortak tanıtım faaliyetleri yürütülmesi, sağlık kuruluşlarına yönelik kayıt ve bilgilendirme sistemlerinin kurulması ayrıca sağlık tesislerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) aracılığıyla sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine dahil edilmesi yönünde önemli bir adım atıldığını söyledi.

Gelecek dönemde bu işbirliğini daha da genişletmeyi hedeflediklerini ifade eden Ersoy, "Böylelikle sağlık turizmine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak, Türkiye'yi bu alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Sağlık turizminde Türkiye markasını daha da güçlendirmek için attığımız her adım, sadece turizm gelirlerimizi değil ülkemizin küresel etki gücünü de artırmakta." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki Bakan, "Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İşbirliği Protokolü"ne imza attı.