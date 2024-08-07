Sağlık Çalışanlarından Vergide Adalet Talebi - Son Dakika
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Sağlık Çalışanlarından Vergide Adalet Talebi

Sağlık Çalışanlarından Vergide Adalet Talebi

Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Dev Sağlık-İş ve Sağlık ve Sosyal Hizmet SES Ankara Şubesi, vergi kesintileriyle ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, yılsonuna doğru vergi kesintilerinin yüzde 35'e çıktığı belirtilerek, her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesinti oranlarının hayata geçirilmesi talep edildi.

07.08.2024 17:28
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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, "Vergide adalet istiyoruz" talebiyle ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Yılın ilk ayından itibaren, tercihen düşük düzeyde tutulan vergi dilimleri nedeniyle ücretlerimizden yüksek vergi kesintileri yıl sonuna doğru yüzde 35 civarına çıkıyor. Bu adaletsiz ve eşitsiz vergi uygulamasına karşılık her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesinti oranlarını hayata geçirilmesi talebinde ısrarlıyız" denildi.

Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Dev Sağlık-İş ve Sağlık ve Sosyal Hizmet SES Ankara Şubesi, vergi kesintileriyle ilgili ortak açıklama yaptı. "Vergide adalet istiyoruz" talebiyle ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"Yeni vergi kanunu vergide adaleti sağlamak yerine halkın sırtına yeni vergiler yüklemiştir"

"Sağlık çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında Aile Sağlığı Merkezleri önlerinde, Hastane bahçelerinde, Vergi Dairelerinin kapısında 22 haftadır 'Vergide Adalet İstiyoruz' sloganlarını yükseltiyor.

Vergide Adalet talebimize, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'vergide adaleti sağlayacağız' demiş, TBMM'ye getirdiği yeni vergi kanunu ile vergide adaleti sağlamak yerine, halkın sırtına yeni vergiler yüklemiştir.

TÜİK'in gerçek olmayan enflasyon hesaplamaları Temmuz ayında da düşük gösterilince, Bakan Şimşek 'Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi" demiştir. Bu sözler inandırıcı olmadığı gibi, yoksullaşan ücretli kesimin nefes alacak hali kalmamıştır. Kamuoyunu yanıltan, refah vadeden açıklamalar artık tahammül edilemez hale gelmiştir.

"Artan vergi yükü karşısında asgari yaşam koşullarını sağlamak zorlaşmıştır"

Sürekli artan mal ve hizmet fiyatları karşısında çalışanların buharlaşan ücretleri, açıklanan düşük enflasyon oranları ile daha da düşük kalırken, artan vergi yükü karşısında asgari yaşam koşullarını sağlamak zorlaşmıştır.

Artık herkesin öğrendiği gibi, vergi ödemeyen, hazineden teşvik alan, borçları silinen şirketleri koruyan kollayan hükümetin ücretliden yüksek vergi aldığı bu durumun böyle devam edemeyeceği açıktır. Halkın patates almaya bile gücü kalmadı.

Halkın sesini soluğunu kısmak için sosyal medya platformu Instagram'a bile erişime kapatan hükümetin, ücretlilerin emeğiyle geçinen halkın ekonomik insani taleplerini, vergide adalet isteklerinin büyümesine engel olmayacağını biliyoruz.

"Her ay sabit kalmak şartıyla en fazla yüzde 15 vergi kesinti oranları hayata geçirilmeli"

Yılın ilk ayından itibaren, tercihen düşük düzeyde tutulan vergi dilimleri nedeniyle ücretlerimizden yüksek vergi kesintileri yılsonuna doğru yüzde 35 civarına çıkıyor. Bu adaletsiz ve eşitsiz vergi uygulamasına karşılık her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla yüzde 15 vergi kesinti oranlarını hayata geçirilmesi talebinde ısrarlıyız.

Eyleme katılma çağrısı

Buradan ve Türkiye'nin dört bir yanında ağır yoksulluk altında yaşayan tüm yurttaşlarımızı, Vergide ve Gelirde Adalet için 22 haftadır Çarşamba günleri sürdürdüğümüz eyleme katılmaya, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Tabip Odası, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Çalışanlarından Vergide Adalet Talebi - Son Dakika

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