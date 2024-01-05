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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bahadır, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi. Ayrıca, 'Çevre-Yaşam', 'Haber' ve 'Spor' kategorilerindeki diğer fotoğrafları da oyladı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 15:50,
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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bahadır, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesine oy veren Bahadır, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafını seçti.

Bahadır, "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber"de Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karelerini oyladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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