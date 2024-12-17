Şahin: Suriyelilerin Dönüşü İçin Çaba Sürecek - Son Dakika
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Şahin: Suriyelilerin Dönüşü İçin Çaba Sürecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriyelilerin vatanlarına güvenli dönüşü için uluslararası işbirliği gerektiğini belirtti.

17.12.2024 21:16
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'deki iç savaş nedeniyle vatanlarını terk eden büyük bir nüfusu barındıran Gaziantep'in yıllardır büyük bir insani sınav verdiğini, ülkede yaşanan değişimin ardından Suriyelilerin dönebilmeleri için uygun ortamın uluslararası toplumla birlikte inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Pekin Belediye Başkanı'nın daveti üzerine Çin'de bulunan Şahin, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'deki gelişmelerin, sınır komşusu olan Gaziantep'i nasıl etkileyeceğine dair AA ve TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki iç savaşın başından beri tüm dünyanın büyük bir insani sınavla karşı karşıya bulunduğunu ancak sadece Türkiye'nin bu insani sınavda başarılı olduğunu vurgulayan Şahin, yeni koşullarda da insanların vatanlarına dönüşü için çaba göstereceklerini belirtti. Şahin, "İnsanların gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde vatanlarına dönmesini sağlayacağız." dedi.

Şahin, Gaziantep'in Suriye'deki iç savaştan kaçan 500 bin mülteciye ev sahipliği yaptığını, bunların 100 bininin çocuk olduğunu hatırlatarak, "Son 12 yılda büyük bir insani sınav verdik. Avrupa'nın yaptığı gibi, başka ülkelerin yaptığı gibi, duvarlar örmedik, daha fazla Aylan bebeklerin ölmesine göz yummadık. Biz, önce insan dedik ve insani bir bakış açısıyla sosyal politika uyguladık." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'teki Suriyelilerin büyük bölümünün Halepli olduğunu ve bir an önce vatanlarına dönmek istediklerini, onların dönebilmeleri için uygun ortamın uluslararası toplumla birlikte inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Şahin, "Günün sonunda, insan 'vatanım' diyor. Daha önce Cerablus'ta olduğu gibi, güvenliği tesis ettiğinizde, insanın temel barınma ve gıda ihtiyaçlarını temin ettiğinizde, çocukların okuyabileceği okulları açtığınızda hızlı bir geri dönüşün olduğunu gördük." diye konuştu.

"Yerelden yerele ne yapılması gerekiyorsa hazırız"

Şahin, Gaziantep ile Halep'in 2005'ten beri "kardeş şehir" olduğuna işaret ederek, "Biz de yerelden yerele, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Halep şehrinin yeniden inşasında kardeş olarak her türlü teknik desteğe ve deneyim paylaşımına hazırız." dedi.

Yeni dönemden umutlu olduğunu dile getiren Şahin, sözlerini söyle sürdürdü:

" Türkiye Cumhuriyeti, zaten devlet aklıyla yapılması gerekenleri yapıyor. İnsanların vatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşünü sağlayacağız, dünya barışına hep birlikte katkıda bulunacağız. Bu yüzden yeni dönem beni heyecanlandırıyor."

Yeniden imar ve inşa çabalarına tüm dünyanın da katkı sağlaması gerektiğini belirten Şahin, "Türkiye ile ortak çalışıldığında hem ekonomilerin büyümesine destek olacak hem de barış ve huzurun tesisi ile insani gelişmeye katkı yapacak büyük fırsatlar var." diye konuştu.

Şahin, sözlerini bitirirken "İnanıyorum ki en kötüsü geride kaldı, inşallah bizi güzel günler bekliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şahin: Suriyelilerin Dönüşü İçin Çaba Sürecek - Son Dakika

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