Sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte televizyon izliyorlar - Son Dakika
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Sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte televizyon izliyorlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Güntaş ailesi, annesi tarafından reddedilen kuzuyu sahiplenerek 5 katlı binadaki evlerine alarak bebek gibi bakıyor. Kuzu, evin maskotu haline gelmiş ve aile tarafından biberonla beslenip, birlikte televizyon izleniyor. Güntaş ailesi, kuzuyu bir süre daha besleyip sahibine teslim etmeyi planlıyor.

21.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte televizyon izliyorlar

Annesinin reddettiği kuzuya bebek şefkati

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Güntaş ailesi, annesi tarafından reddedilen kuzuyu sahiplenerek 5 katlı binadaki evlerine alarak bebek gibi bakıyor.

Tatvan ilçesinde yaşayan Ömer Güntaş adlı vatandaş, işe giderken yolda bir sürüyle karşılaştı. İçlerinde bulunan bir kuzunun sürüden ayrı olduğunu gören Güntaş, çobanın yanına giderek bunun nedenini sordu. Çoban ise anne koyunun yavrusunu kabul etmediğini söyledi. Bunun üzerine Güntaş, kuzuyu çobandan alarak sahiplendi. Evlerinde güzel bir şekilde yıkadıktan sonra altına bez bağlanan kuzu, artık evin maskotu oldu. Tüylerinden dolayı ismini 'Peynir- Zeytin' koyduklarını söyleyen Güntaş, kuzuya biberonla süt içirdiklerini ve beraber televizyon izlediklerini söyledi. Apartmanda kaldıkları için komşularının rahatsız olduğunu söyleyen Güntaş, kuzuyu biraz daha besleyip yeniden sahibine teslim edeceklerini dile getirdi.

Kuzuyla birlikte televizyon izlediğini söyleyen Ömer Güntaş, "Bu yavru kuzuyu işe giderken yolun kenarında bir çobanın peşinde koşarken gördüm. Çobana sordum, bu yavrunun annesi yok mu diye. Çoban ise anne koyunun yavrusunu emzirmeyi ret ettiğini söyledi. Ben de acıdım ve çobana bu kuzuyu bana verir misin diye sordum. Sağ olsun kırmadı kuzuyu verdi ve Tatvan'a getirdim. Genel temizliğini yaptık, altını bağladık. Kuzuyu getirdiğimden beri beraber televizyon izliyoruz, balkonda oturuyoruz, süt içiriyorum. Yalnız kalmaya alışkın değil sürekli beni takip ediyor" dedi.

Kuzuya Peynir-Zeytin adını bıraktıklarını söyleyen Ali Güntaş ise "Dün abim bu yavru kuzuyu getirdi. Çocuklarla beraber bayağı sevindik. Bir günde alıştık, hatta binadaki çocuklar da gelip eğlendiler ama binanın geneli memur olduğu için rahatsız olabileceğini düşündük. Kuzuya gösterdiğimiz ilgiden dolayı çocuklarım bayağı kıskandı. Dün küçük oğlum, 'babam beni sevmiyor artık kuzuyu seviyor' dedi. Bakımını yaptık, temizledik. Zararsız şirin bir hayvan. Kızım kuzunun ismini tüyünün renginden dolayı 'Peynir-Zeytin' koydu. Memnunuz şimdi ama sanki doğasına dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte televizyon izliyorlar
Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte televizyon izliyorlar - Son Dakika

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