Sahipsiz Köpekler Adamın Parmakını Kopardı

06.04.2026 16:23
Manisa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Ferhat Boncuk'un sağ el baş parmağı koptu.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Ferhat Boncuk'un (57) sağ el baş parmağı koptu. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Boncuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, Kızılçukur Mahallesi'nde önceki sabah saatlerinde meydana geldi. İki çocuk babası Ferhat Boncuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden ve sağ el baş parmağından yaralanan Boncuk, kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Boncuk'un sağ el baş parmağının koptuğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Boncuk, Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ameliyatta hem parmak hem de doku parçalandığı için parmak yerine dikilemedi.

Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ferhat Boncuk, aynı köpeklerin daha önce de iki kişiye saldırdığını öğrendiğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mahallelileri bölgede sahipsiz köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: DHA

