Sahte İçki Operasyonunda 6 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte İçki Operasyonunda 6 Gözaltı

Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalandı, 9 ton etil alkol ele geçirildi.

31.01.2025 13:18
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Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Aydın, Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 2 kimyasal ayrıştırma makinesi, 212 alkol aroması, 5 litrelik 630 boş bidon, 1500 kapak, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, S.K, E.D, H.D, G.Ç. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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