Sahte Psikolog İzin Belgesi İçin Para Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sahte Psikolog İzin Belgesi İçin Para Topladı

Sahte Psikolog İzin Belgesi İçin Para Topladı
06.08.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte psikolog Abdullah Volkan Uçak, pandemi döneminde yasaklar sırasında para toplayarak dolandırıcılık yaptı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'sahte diploma' soruşturmasında tutuklanıp bir süre sonra tahliye edilen sahte psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın, sokağa çıkma yasaklarının olduğu koronavirüs pandemisi döneminde, kendisini Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olarak tanıtarak Valilik onaylı izin belgesi vermek için halı yıkamacılardan para topladığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mayıs'ta, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarının taklit edilip kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla sahte üniversite mezuniyet belgesi ile sürücü belgesi düzenlendiği gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Çok sayıda ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sahte psikoloji lisans diploması edinen Abdullah Volkan Uçak'ın da olduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Sosyal medyada kendisini psikolog olarak tanıtıp danışan kabul eden Abdullah Volkan Uçak, 40 gün sonra tahliye edildi.

'DERNEĞİN HAYALİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'

Uçak'ın geçmişte Adana'da halı yıkama firması işlettiği ve çevresine kendisini 'Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı' olarak tanıttığı öne sürüldü. Volkan Uçak ile koronavirüs pandemisi döneminde tanıştığını belirten halı yıkama merkezi sahibi Mehmet Ercan Atmalı, "Kendisiyle tanıştığımızda bize bir dernek kurduklarını ve bu derneğe üye olmamızı istedi. O dönemde sokağa çıkma yasakları olduğu için dışarı çıkamıyorduk. Kendisi, 200 TL karşılığında Valilik onaylı izin belgesi çıkaracaklarını vadetti. Biz de kendisine inanarak bu parayı verdik. Kendisi paraları alıp herhangi bir işlem yapmadı. Ancak daha sonra derneğin hayali olduğunu öğrendik" dedi.

'SEKTÖRÜMÜZÜN ADINI KİRLETTİ'

Uçak'ın o dönemde birçok kişiyle ortaklık kurmak için girişimde bulunduğunu belirten Atmalı, "Bizlere güven vermediği için ortaklık teklifini kimse kabul etmedi. Sonrasında duyduk ki kendisi psikolog olmuş. Bu duruma çok şaşırdık çünkü böyle işler yapabileceğini düşünmüyorduk. Kendisi sektörümüzün adını kirletti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Koronavirüs, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Psikolog İzin Belgesi İçin Para Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
’’Oyunculuğu bıraktı’’ dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu ''Oyunculuğu bıraktı'' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu!
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

11:22
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: 2027 yılında tek haneye inecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027 yılında tek haneye inecek
11:10
Vicdansız hareket ’Canımız sıkıldı’ deyip esnafın tezgahını dağıttılar
Vicdansız hareket! 'Canımız sıkıldı' deyip esnafın tezgahını dağıttılar
11:07
Bir ’İrlandalı boksör’ vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
16:02
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede
15:51
Türkiye’nin 41 yıllık dev şirketi, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
Türkiye'nin 41 yıllık dev şirketi, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
15:51
1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
1.5 milyona sıfır araç aldı, trafikte frenleri tutmadı
15:41
İki kadın arasında egzersiz aleti yüzünden çıkan kavga spor salonunu savaş alanına çevirdi
İki kadın arasında egzersiz aleti yüzünden çıkan kavga spor salonunu savaş alanına çevirdi
15:40
Fatih Terim’den Jhon Duran için flaş sözler
Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler
15:39
Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş
Sahte e-imza çetesinin lideri, öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş
15:38
Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada
Mahalledeki kadınlara musallat olan sapığın uygunsuz halleri kamerada
15:31
Transfer gerçekleşecek mi Benfica’dan beklenen Kerem açıklaması geldi
Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi
15:29
MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim başvuru kılavuzunu yayımladı
MEB, özel okullarda ücretsiz eğitim başvuru kılavuzunu yayımladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 12:29:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sahte Psikolog İzin Belgesi İçin Para Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.