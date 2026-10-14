Sahte tatil ilanlarına karşı Antalya polisinden güçlü şifre uyarısı geldi

Sahte internet siteleri, sosyal medya reklamları ve cazip fiyatlı tatil ilanları üzerinden gerçekleştirilen siber dolandırıcılıklara karşı vatandaşların kişisel bilgilerini korumak ve maddi kayıpların önüne geçmek için dijital güvenlik tedbirlerine dikkat etmesi gerektiği bildirildi.

Kişisel bilgilerin korunması ve maddi kayıpların önlenmesi için her platformda farklı ve güçlü şifreler kullanılması, iki faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesi ve şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması öneriliyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Gülşen Ünsal, AA muhabirine, siber suçların dolandırıcılıktan kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine, tehdit ve şantajdan yasa dışı bahis faaliyetlerine kadar geniş bir alanı kapsadığını söyledi.

Dijital ortamda güvenlik önlemi almanın önemine dikkati çeken Ünsal, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve internet ağları kullanılarak gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemleri takip ettiklerini kaydetti.

Sahte internet siteleri aracılığıyla kullanıcı adı, şifre ve banka kartı bilgilerinin ele geçirilmesi ile sahte yatırım teklifleri üzerinden dolandırıcılık yapılmasının bu suçlara örnek olduğunu belirten Ünsal, basit tedbirlerle siber suçlardan korunmanın mümkün olduğuna işaret etti.

"Her hesapta farklı ve güçlü şifre kullanın"

Siber suçlardan korunmak için her hesapta farklı ve güçlü şifreler kullanılmasını öneren Ünsal, "En az 12-14 karakterden oluşan, harf, rakam ve özel karakter içeren şifreler belirleyin. İki faktörlü doğrulama özelliği aktif edin. Bu sayede şifreniz çalınsa bile SMS veya doğrulama uygulaması olmadan hesabınıza erişilemez. 'Hesabınız askıya alındı', 'Hediye kazandınız' veya 'Kargonuz teslim edilemedi' gibi aciliyet hissi oluşturan mesajlardaki linklere basmayın." diye konuştu.

Banka veya resmi kurum adı kullanılarak gönderilen e-posta adreslerinin kontrol edilmesini öneren Ünsal, şifre, kart güvenlik kodu ve doğrulama bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Sahte tatil ilanlarına dikkat

İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin günlük yaşamı kolaylaştırırken kötü niyetli kişilere de yeni fırsatlar sunduğunu belirten Ünsal, özellikle tatil dönemlerinde artan konaklama ve rezervasyon taleplerinin siber dolandırıcılar tarafından istismar edilebildiğini söyledi.

Dolandırıcıların gerçeğine benzeyen sahte internet siteleri oluşturabildiğini dile getiren Ünsal, "Siber dolandırıcılar sosyal medya platformlarında verdikleri reklamlar ve cazip fiyatlı ilanlarla vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden karşılarına çıkan reklamlara temkinli yaklaşmaları, rezervasyon işlemlerini güvenilir turizm acenteleri, veya resmi internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle olağan dışı düşük fiyat teklifleri konusunda dikkatli olunmalıdır." dedi.

Yasa dışı bahiste farklı yaptırımlar uygulanıyor

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan kişiler hakkında da eylemlerinin niteliğine göre farklı yaptırımlar uygulandığını belirten Ünsal, bahis oynatanlar ile yalnızca bahis oynayanların hukuki durumlarının birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

Ünsal, yasa dışı bahis oynatılması ve bu faaliyetlere aracılık edilmesi gibi eylemlerin hapis ve adli para cezası yaptırımlarına konu olabildiğini, yasa dışı bahis oynayanlara ise mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanabildiğini kaydetti.