Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, törenle açıldı - Son Dakika
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Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, törenle açıldı

Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, törenle açıldı
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(ANKARA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, hizmet ve işletmesi Başkent Üniversitesi’ne devredilen Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, törenle açıldı.

(ANKARA) - Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, hizmet ve işletmesi Başkent Üniversitesi'ne devredilen Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, törenle açıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Biz tercihimizi ranttan yana değil, Yenimahallelilerden yana kullanmayı tercih ettik" dedi. Prof. Dr. Mehmet Haberal da "Sağlıkla ilgili bir çivi bile çakmak çok önemlidir" diye konuştu. Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ise "Yeni olan her şey güzeldir" ifadelerini kullandı.

Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nin açılış töreni İlkyerleşim Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Bakan Koray Aydın, YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler, Prof. Dr. Mehmet Haberal, iş insanı Sait Ulusoy, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nin tanıtım filmi gösteriminin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gönderdiği mesaj okundu. Yavaş, mesajında, "Toplumumuzun en kıymetli değerleri olan büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu anlamlı merkezin hayırlı olmasını diliyor, projeye emek veren Yenimahalle Belediyesi'ne, Başkent Üniversitesi ailesine, katkı sunan Sayın Sait Ulusoy'a ve tüm paydaşlara başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İş insanı Sait Ulusoy da açılış konuşmasında, "İyi insan, değerli dostum Fethi Yaşar Başkanım bu projede görev almamı teklif ettiğinde büyük bir heyecan duydum ve hiç düşünmeden kabul ettim. Bana duyduğu güven için tekrar teşekkür ediyorum. Bu anlamlı projeye emek veren Yenimahalle Belediyesi Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'a, bu merkezin işletmesini üstlenen Başkent Üniversitesi Kurucusu Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, Başkent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Haberal'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu merkezin yapımında emeği geçen mimarlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

HABERAL: "SAĞLIKLA İLGİLİ BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMAK ÇOK ÖNEMLİDİR"

Prof. Dr. Mehmet Haberal da "Ne mutlu ki ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk'ü, bu ülkenin tapusunu alan İsmet Paşa'yı ve arkadaşlarını her zaman, her şartta Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak rahmetle, şükranla anmak bizim birinci görevimizdir. Değerli konuklar, her şey, her şey ülkemiz için. Şimdi insanların üç şeye ihtiyacı var. Birisi adalettir. Adalet, yüce Allah'ın emridir. İnsanları yönettiğiniz zaman adil olmalısınız. Tabii bugün maalesef, yüce Allah'ın emri olmasına rağmen adaletin ne şekilde uygulandığını yaşıyoruz. Bunu kabul etmem mümkün değildir. İki, sağlık. Üç, eğitim. Son ikisi çok şükür bizde hem de en kaliteli şekilde. Bu imkânın kullanılmasında önemli katkısı olan Fethi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla ilgili bir çivi bile çakmak çok önemlidir" diye konuştu.

YAŞAR: "BİZ 17 YILDIR İNSANI MERKEZE ALAN BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da şöyle konuştu:

"Benim belediyecilik anlayışıma göre belediyecilik, o kentin sadece çöpünü toplamak, asfaltını atmak, parkını yapmaktan ibaret değildir. Bu, işin kolayına kaçmaktır. Benim bakış açıma göre belediyecilik, bölgemde yaşayan herkesin doğumdan ölümüne kadar her anında yanında olmak, ihtiyaçlarını gücümüz ölçüsünde gidermektir. Hep bahsedilen ancak uygulamada es geçilen insan odaklı belediyecilik, ihtiyaca göre çözüm üretmek demektir. ve biz 17 yıldır bunu, yani insanı merkeze alan belediyecilik yapıyoruz. Yapımında kullandığımız parayı halka dokunmayan işlerde savurmak da bir tercihti. Burayı Yenimahalle'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak, halkımıza hizmet edecek bir merkeze çevirmek de bir tercihti. Biz tercihimizi ranttan, reklamdan, algıdan yana değil, 17 yıldır olduğu gibi halktan yana, Yenimahallelilerden yana kullanmayı tercih ettik.

Yenimahalle'de önemli bir eksiği olduğunu düşündüğüm ve hayata geçirmekte ısrarcı olduğumu gören, yoldaşlığını esirgemeyen kadim dostum, Başkent Üniversitesi Kurucusu Sayın Prof. Dr. Haberal'ın buranın işletmesini üstlenmesi bunun kanıtıdır. ve ne zaman bir araya gelsek hayırdan, hasenattan bahseden, kazandığının zekâtını milletine vakfeden, bu tesisin yapımında maddi desteğini esirgemeyen kıymetli arkadaşım, iş insanı Sayın Ulusoy ve ailesi bunun kanıtıdır. Bana bilgi, birikim ve maddi destekleriyle güvenen ve yanımda olan dostlarıma sizlerin huzurunda, Yenimahalle halkı adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

KARAYALÇIN: "YENİ OLAN HER ŞEY GÜZELDİR"

Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, "Bu tesis, biraz önce Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ın dile getirdiği gibi Batıkent'imiz için, Yenimahalle'miz için, Ankara'mız için önemli, çok önemli bir adımdır. Ben de içtenlikle Sayın Sait Ulusoy'a ve ailesine, bağışları nedeniyle bu tesisi siz sevgili hemşehrilerimize kazandırmış olmaları dolayısıyla içtenlikle teşekkür ediyorum. Bence bir başka önemli gelişme de şimdi yaşadığımız Başkent Üniversitesi'nin buraya girmesidir, Batıkent'e girmesidir, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın imzasını Batıkent'e atıyor olmasıdır. Ben bunu Batıkentlilerin gelecekte daha iyi, daha ileri hizmetler elde edebilmesi için çok önemli bir adım olarak görüyorum. O nedenle sevgili Mehmet Haberal'a, Başkent Üniversitesi'nin yöneticilerine, bir Batıkentli kimliğimle içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu yeni tesisin Batıkent'e hayırlı olmasını diliyorum. Yeni olan her şey güzeldir, yeni olan her şey güzeldir. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra yeni hizmete açılan tesis gezilerek basın mensuplarına tanıtıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, törenle açıldı - Son Dakika

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