Sakarya'da belediyeler, kaymakamlıklar, siyasi partiler, odalar ve sivil toplum kuruluşları bayramlaştı - Son Dakika
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Sakarya'da belediyeler, kaymakamlıklar, siyasi partiler, odalar ve sivil toplum kuruluşları bayramlaştı

Sakarya\'da belediyeler, kaymakamlıklar, siyasi partiler, odalar ve sivil toplum kuruluşları bayramlaştı

Sakarya'da belediyeler, kaymakamlıklar, siyasi partiler, odalar ve sivil toplum kuruluşları bayramlaştı.

10.04.2024 15:24
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Sakarya'da belediyeler, kaymakamlıklar, siyasi partiler, odalar ve sivil toplum kuruluşları bayramlaştı.

AK Parti İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla hizmet binası önünde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa katılan partililer, birbirlerinin bayramını kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ilçe belediye başkanları da programa katıldı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayramın aile, umut, sevgi ve kavuşmak olduğunu belirterek, "Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz kıymetli teşkilat mensuplarımızla, dava arkadaşlarımızla buluşup bayramlaştık. Katılımlarından dolayı her dava ve yol arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

SATSO'da bayramlaşma geleneği sürdü

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bayram sevincini paylaşma geleneği bu bayramda da devam etti.

Geleneksel bayramlaşma töreni, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Erdem Ercan, il protokolü, SATSO camiası, üyeleri ve vatandaşların kent sakinlerinin katılımıyla hizmet binasında gerçekleştirildi.

Altuğ, katılımlarıyla bayram sevinçlerine ortak olan herkese teşekkür etti.

Ferizli

Ferizli ilçesinde Koca Çeşme Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata ve protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak sevinçlerini paylaştı.

Programda konuşan Balcı, vatandaşlara kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulunarak, herkesin bayramını kutladı.

Ata da bayramın huzur ve barışa vesile olmasını dileyerek, programa katılanlara teşekkür etti.

Protokol üyeleri, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ferizli Cezaevi'ni ziyaret ederek güvenlik güçleri ve mahkumlarla bayramlaştı.

Esnafı da gezen Balcı ve Ata, şehit ailelerine, gazilere ve yaşlılara konuk oldu. Ziyaretlerde birlik beraberlik mesajları verildi, bayram sevincine ortak olundu.

Akyazı

Akyazı ilçesinde kaymakamlık ve belediye koordinesinde gerçekleşen bayramlaşma programı yapıldı.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın memlekete, başta Gazze olmak üzere bütün dünya mazlumlarına huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Hendek

Hendek Kaymakamlığınca düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti.

İlçe Müftülüğü önündeki programa, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Balaban Murat Yalçın, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Hüseyin Akbaba, Büyük Birlik Partisi Hendek İlçe Başkanı Samet Kenar, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, dernek ve vakıf temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Hep birlikte bayramlaşan protokol üyeleri, daha sonra kolluk kuvvetlerine ziyarette bulundu.

Ardından Melek Nişancı Huzurevi sakinleriyle bir araya gelip bayramlaşan protokol üyeleri, hastanede tedavi gören hastaları ve sağlık çalışanlarını da unutmadı.

Son olarak muhtarlar derneğine uğrayan protokol, yeni muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

Püsküllü, Hendek'in daha yaşanabilir hale gelmesi için 5 yıllık sürede çok çalışacaklarını belirterek, "Bu çalışmalarımızda hep beraber olacağız. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Allah birlikte nice bayramlarda buluşmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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