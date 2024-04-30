Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram sentetik uyuşturucu, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek ve değişik miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

30.04.2024 18:47
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Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-26 Nisan'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram sentetik uyuşturucu, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 19 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

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