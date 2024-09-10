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Sakarya'da Gazze Saldırılarına Protesto

Sakarya\'da Gazze Saldırılarına Protesto

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları Sakarya'da protesto edildi.

10.09.2024 16:46
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İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları Sakarya'da protesto edildi.

Sakarya Millet Bahçesi önünde bir araya gelen Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, ellerinde "Gazze'de 112 okul tamamen kapatıldı", "Dokunma çocuklar NARİN'dir", "Gazze'de 334 okul kısmen yıkıldı", "İsrailsiz bir dünya", "Süresiz boykot", "Unutma, alışma Gazze'de öldürülen senin kardeşin" yazılı dövizleri taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Sakarya Temsilcisi Feyyaz Can, Kur'an-ı Kerim'in okumaya yönelik ilk ayetlerinden örnekler vererek, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 26. maddesinin de eğitim hakkı ile bilindiğini söyledi.

Bu eğitim öğretim yılına heyecanla beraber derin bir hüzünle başladıklarını aktaran Can, "Gazze'de, evler, yollar, okullar bombardıman altında. Doğu Türkistan Çin mezalimi altında, Arakan yokluğun pençesinde, Afrika'nın birçok ülkesi terör ve anarşinin kıskacında. Bugün evlerinde, yollarda, parklarda ve okullarda sevinçle koşup oynaması gereken yüzbinlerce çocuğumuz başta Gazze olmak üzere işgalci faşist unsurlarca ya şehit edildi ya da kendi ülkesinde yerinden edilerek mülteci durumuna düşürüldü. Açlık ve güvenlik sorunlarını had safhada yaşamak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Can, Gazze'de okul sevinci yaşanmadığını, 70 yılı aşkın süredir siyonist işgalcilerin aileleri katlettiğini vurgulayarak, bomba yağmuruna tutulan Gazze'de, canlarını kurtaranlara sığınak olan okulların da bombalandığını, ilmin yuvası, gelecek nesillerin besleneceği bilgi pınarı olan okulların insanlık vicdanının mezar taşlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Filistin'in yetişmiş insan gücünün özel hedef gözetilerek şehit edildiğine işaret eden Can, "Çocuklarımızı aklıselim, kalbiselim ruhla donatmaya çalışırken, siyonist vahşet karşısında safımızı belli eden tutumlar almaya, ısrarla siyonizme destek olan sermayenin mallarını boykot etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Can, yeni eğitim öğretim yılının tüm çocuklara hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki tüm dünyada çocuklar anne babalarıyla gülümsesin. Her biri 'Narin' çiçek gibi olan evlatlarımız merhametsiz dünyanın kurbanları olmasın, çocuklarımızın yüzündeki neşeye göz koyan nerede bir vicdansız varsa hak ettiği cezaya çarptırılsın, gerekirse bunla ilgili yetersiz kalan infaz düzenlemeleri yeniden yapılsın, gerekirse dünya yansın ama adalet yerini bulsun. Adaletli bir dünyada okullardan geleceğe çocuk neşesinin aydınlığı yayılsın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Gazze Saldırılarına Protesto - Son Dakika

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