Sakarya'da Orman Yangını Sezonu Hazırlıkları Toplantısı Düzenlendi

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Sakarya'da orman yangını sezonu hazırlıklarına ilişkin toplantı düzenlendi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin Akdeniz iklim kuşağında bulunan Türkiye'ye de olumsuz yansıdığını söyledi.

Terzi, orman yangınlarının çıkmadan önlenmesi, sayısının minimuma indirilmesi ve yangın çıktıktan sonra etkin, hızlı bir şekilde müdahale için aldıkları önlemler olduğunu dile getirerek, bu kapsamda yol kenarlarındaki yanıcı materyalleri temizlendiğini, "Orman Benim" kampanyasıyla vatandaşlara eğitim verildiğini kaydetti.

Bölge Müdürlüğünün Sakarya ve Kocaeli'yi kapsadığını, 8 işletme müdürlüğünün bulunduğunu aktaran Terzi, " Gebze, İzmit ve Geyve işletme müdürlükleri ağaç türü ve iklimsel şartlar itibarıyla yangına birinci derecede hassas işletme müdürlüklerimiz." dedi.

Terzi, 26 arazöz, 66 yangına ilk müdahale aracı, 20 iş makinesi, 6 tankerin bulunduğunu belirterek, ayrıca orman köylerine 127 su tankeri dağıttıklarını kaydetti.

Önder Terzi, orman yangınlarına karşı etkin mücadele gösterdiklerini sözlerine ekledi.