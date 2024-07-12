Sakarya'da Orman Yangını Sezonu Hazırlıkları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Orman Yangını Sezonu Hazırlıkları Toplantısı Düzenlendi

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, küresel ısınmanın Türkiye'ye olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti. Terzi, orman yangınlarının önlenmesi ve müdahale için alınan önlemleri anlattı ve vatandaşlara eğitim verildiğini söyledi. Sakarya ve Kocaeli'yi kapsayan bölgede 26 arazöz, 66 yangına ilk müdahale aracı, 20 iş makinesi ve 6 tanker bulunduğunu ifade eden Terzi, ayrıca 127 su tankeri dağıtıldığını vurguladı.

12.07.2024 15:33
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Sakarya'da orman yangını sezonu hazırlıklarına ilişkin toplantı düzenlendi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin Akdeniz iklim kuşağında bulunan Türkiye'ye de olumsuz yansıdığını söyledi.

Terzi, orman yangınlarının çıkmadan önlenmesi, sayısının minimuma indirilmesi ve yangın çıktıktan sonra etkin, hızlı bir şekilde müdahale için aldıkları önlemler olduğunu dile getirerek, bu kapsamda yol kenarlarındaki yanıcı materyalleri temizlendiğini, "Orman Benim" kampanyasıyla vatandaşlara eğitim verildiğini kaydetti.

Bölge Müdürlüğünün Sakarya ve Kocaeli'yi kapsadığını, 8 işletme müdürlüğünün bulunduğunu aktaran Terzi, " Gebze, İzmit ve Geyve işletme müdürlükleri ağaç türü ve iklimsel şartlar itibarıyla yangına birinci derecede hassas işletme müdürlüklerimiz." dedi.

Terzi, 26 arazöz, 66 yangına ilk müdahale aracı, 20 iş makinesi, 6 tankerin bulunduğunu belirterek, ayrıca orman köylerine 127 su tankeri dağıttıklarını kaydetti.

Önder Terzi, orman yangınlarına karşı etkin mücadele gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da Orman Yangını Sezonu Hazırlıkları Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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