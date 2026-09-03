Sakarya\'da Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor Projesi Başladı

SAKARYA'da şehri ikiye bölen Adapazarı Gar-Mithatpaşa arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik tren hattının yer altına alınması ve üzerinin yeşil koridor olarak düzenlenmesini kapsayan projede ilk ray sökümü gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Raylar yer altına alınacak, üzeri ise hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor' projesinde çalışmalar başladı. Proje kapsamında Adapazarı Gar ile Mithatpaşa İstasyonu arasındaki tren hattında enerji akışı kesilirken, rayların sökümüne düzenlenen törenle başlandı. Çalışmalar nedeniyle Adapazarı Gar'dan yapılan tren seferleri Mithatpaşa İstasyonu'na kadar gerçekleştirilecek. Yolcuların şehir merkezine ulaşımı ise ring seferleriyle sağlanacak.

'TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Adapazarı Gar İstasyonu'nda gerçekleştirilen ilk ray sökümünün ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya adına tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Alemdar, yıllardır şehre hizmet veren demiryolunun kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek, "Yıllarca şehrimize hizmet eden, milyonlarca insanı birbirine ve farklı şehirlere kavuşturan Gar Meydanı ve demiryolu hattımızın geleceği açısından önemli bir çalışmanın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Geçmişte zaman zaman garımızın şehir dışına taşınması ve şehir içerisindeki rayların kaldırılması konusunda çeşitli tartışmalar yaşandı. Ancak biz bu yaklaşımı hiçbir zaman doğru bulmadık. Demiryolunun şehrin dört bir yanını şehir merkeziyle buluşturan önemli bir ulaşım aracı olması gerektiğini ifade ettik" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİYLE SÜREÇ HIZLANDI'

Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle hızlandığını belirten Alemdar, "Şehrimizin gelişmesinde çok önemli katkıları bulunan tarihi demiryolumuzu, çağın şartlarına ve Sakarya'nın değişen şehircilik standartlarına uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendisine, şehir içerisinde trafik yoğunluğuna neden olan hemzemin geçitlerin bulunduğu demiryolu hattımızı daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirmek istediğimizi ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları verdi. Böylece proje aşamasından çıkarak bugün fiziki çalışmalara başlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

RAYLARIN ÜZERİ YEŞİL KORİDOR OLACAK

Rayların yer altına alınmasının ardından mevcut hattın üzerindeki alanın yeni bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade eden Alemdar, "İnşallah bu çalışma, şehrimizin geleceğine çok önemli bir katkı sunacak. Mevcut geçitleri daha güvenli ve modern hale getirirken, hattın üzerindeki alanı da peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrimize yeni bir yaşam aksı olarak kazandıracağız" dedi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda olacak yeşil koridorun, kent merkezinde önemli bir sosyal alan oluşturması planlanıyor.

ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE SAĞLANACAK

Çalışmalar sırasında ulaşımda mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirten Alemdar, "Şu anda Mithatpaşa'ya kadar gelen trenlerimizi ring seferleriyle şehir merkezine taşıyacağız. Böylece çalışmalar devam ederken vatandaşlarımızın ulaşımında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri de almış olacağız" ifadelerini kullandı.

'DEMİRYOLU AĞINI GELİŞTİRECEĞİZ'

Sakarya'nın ilçelerini şehir merkeziyle demiryolu ağı üzerinden daha güçlü şekilde buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Alemdar, "Karasu'dan 2028 yılında banliyö seferlerini başlatmayı, Pamukova'dan yıl sonuna kadar şehir merkezine ulaşımı güçlendirmeyi ve demiryolu ağımızı Kocaeli sınırına kadar geliştirmeyi hedeflediğimiz bir süreçte mevcut hattımızı yenilemek zorundayız. İlk etapta Söğütlü, Ferizli, Karasu, Geyve, Sapanca ve Pamukova gibi ilçelerimizi şehir merkeziyle güçlü bir demiryolu bağlantısına kavuşturmak istiyoruz" dedi.

YENİ KÜLTÜR VE EĞİTİM AKSI

Ray dönüşümünün ardından oluşturulacak yeşil koridorun Aziz Duran Parkı'na kadar uzanacağını belirten Alemdar, "Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü olarak planladığımız alanda yeni hizmet binamız, Şehir Kütüphanemiz, Bilim Merkezimiz ve Şehir Müzemiz ile birlikte yeni bir kültür, eğitim ve hizmet aksını da oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Alemdar, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya milletvekilleri ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, TCDD 1'inci Bölge Müdür Yardımcısı Ali Hakan Ünal, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Zengin, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, yüklenici firma yetkilileri, belediye bürokratları, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Proje tamamlandığında yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki hattın üzerinin yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları ile sosyal donatıların yer aldığı yeni bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.